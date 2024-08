El PSOE acusa al PP de pagar su viaje a Venezuela con fondos del Parlamento y le exige que devuelva el dinero

El PSOE acusa al PP de utilizar fondos de los grupos parlamentarios del Congreso, el Senado o la Eurocámara, para sufragar el viaje a Venezuela de varios parlamentarios 'populares' para asistir a la jornada electoral. Hasta el momento, los socialistas habían pedido explicaciones al PP y le había reclamado que demostrase que los billetes se habían pagado con dinero del partido --como defiende Génova-- y no con fondos de los grupos parlamentarios. Ahora han dado un paso más y acusan al PP de "cargar a las arcas públicas" este viaje, en lugar de pagarlo con fondos del partido. "Los viajeros del PP no representaban a ninguna institución española en su viaje, y, sin embargo, los billetes de avión se han pagado con dinero del Congreso de los Diputados, el Senado o el Parlamento Europeo", señala Ferraz en un comunicado. Consideran por tanto que hubo "uso inadecuado" de fondos destinados a labores acordes a sus cargos y relacionadas con las instituciones en las que son representantes electos pero "este no es el caso", denuncian. Ferraz lanza esta acusación sobre el viaje de varios parlamentarios del PP, entre ellos el portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo y el eurodiputado y vicesecretario de Acción Institucional, Esteban González Pons, que viajaron a Caracas pero tuvieron que regresar de inmediato porque el Gobierno venezolano les impidió la entrada al país. UN SHOW PARA UNA FOTO El PSOE exige al PP que "devuelva de inmediato a sus grupos parlamentarios el dinero gastado en ese viaje, y hagan pública la cifra total que se destinó al show de la fotografía en el aeropuerto de Caracas", señalan. Además les acusan de "usar" la "complicada situación" que vive el país sudamericano "para tratar de ganar cuatro votos en política nacional", aunque a su juicio no les importa Venezuela. "Su única obsesión es desgastar al Gobierno de coalición progresista por todos los medios posibles. Al menos les pedimos que estas estrategias de baja política las paguen con su dinero, y no con el de todos los españoles", añaden. ¿TENÍAN YA RESERVADO EL VIAJE DE VUELTA? Finalmente les piden que aclaren si ya tenían los billetes de vuelta "reservados" con antelación para el avión en el que regresaron a España. Ante los primeros señalamientos lanzados por el PSOE, González Pons ya afirmó este lunes que el viaje de la delegación del PP, formada por diez miembros del PP, fue pagada con dinero del partido.

