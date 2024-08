Apple inhabilita la 'app' de X para ordenadores Mac

Apple ha inhabilitado la aplicación de X (antes Twitter) de la tienda oficial de aplicaciones para ordenadores Mac, aunque su servicio se mantiene en aquellos equipos que ya la tengan descargada. Usuarios de estos dispositivos fabricados por Apple han comentado que al buscar la 'app' de la red social en la App Store para estos equipos, el enlace que dirige a ella está inhabilitado y no termina de cargar. Este bloqueo, que también ha podido comprobar Europa Press, no impide que los usuarios que ya tienen descargada la aplicación en sus ordenadores puedan utilizarla, según han compartido otros de ellos en X. Otras personas, en cambio, han aconsejado a través de foros como Reddit no descargarse la versión de X para iOS en el Mac como alternativa a este bloqueo, ya que la aplicación suspende su servicio en el momento en que se inicia sesión. Desde que Elon Musk se hiciera con la plataforma y cambiase su nombre, X para Mac se mantuvo con la denominación anterior, Twitter. Esto quiere decir que llevaba un año sin recibir actualizaciones, tal y como recuerda TechCrunch. Por el momento Apple no ha comentado qué ha podido suceder y mantiene activas las páginas de descarga de esta aplicación a través de su tienda oficial tanto para dispositivos iOS como iPadOS.

