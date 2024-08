Marta Peñate desmiente que hubiese tonteo entre Sofía Suescun y Logan Sampedro: "No había roneo"

Marta Peñate ha mostrado su apoyo a Makoke en sus últimas declaraciones, confesando lo mucho que les gustaría que participase en una nueva edición de ‘Supervivientes’. Por un lado, la influencer ha asegurado que a pesar de lo que pueda haber sucedido entre ellas, le parece una buena persona: "Makoke a la calle, nah. Mira, ya han pasado cosas entre Makoke y yo, pero no me parece mala tía y me parece muy buena madre. No, a la calle no, Makoke que se quede. Makoke, quédate". También ha compartido su perspectiva sobre la relación entre Sofía Suescun y Logan, aclarando que no percibió un romance entre ellos: "Vi como un acercamiento de, bueno, de que vivieron un reality juntos y se acercaron y pues vivieron ese acercamiento, pero no había un roneo". Sin embargo, Marta no ha ocultado su decepción con Sofía Suescun, señalando que ha sido la persona que más la ha desilusionado: "La persona con la que más me he decepcionado ha sido Sofía. Ha sido una tristeza, de acuerdo a lo que hemos vivido juntas". En cuanto a su vida personal, Marta Peñate ha revelado que tiene planes importantes con su pareja, Tony Spina, pero que antes del matrimonio hay otra prioridad: "Antes que matrimonio va una cosa que tengo ahí pendiente y... Porque tengo una gana de una cosa y cuando lo consiga ya veremos qué pasa".

