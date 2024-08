China endosa a España su primera derrota en el 3x3 femenino

El equipo español femenino de baloncesto 3x3 ha perdido este jueves contra China (14-11) en su tercer partido de la ronda de grupos, encajando así su primera derrota para seguir con dos triunfos y en posición de 'Play-in'. Pese a los 7 puntos y 4 rebotes de Juana Camilion, el resto de las integrantes no pudieron estar tan finas en ataque y fueron a remolque de unas chinas con un ataque más repartido, con 5 puntos y 4 rebotes para Wang Lili, su máxima anotadora. España murió en el tiro exterior de 2 puntos, con un pobre porcentaje de acierto del 17 por ciento (2/12) por el 2/5 logrado por las asiáticas, también más acertados en el tiro de 1 punto y que empezaron dominando el partido (3-1). Aún así, las españolas reaccionaron y un tiro de 2 puntos de Camilion puso un esperanzador 3-4, pero ese parcial que llegó a ser de 0-4 (3-5) no tuvo continuidad más allá del 5-7. Ahí llegó una reacción de las chinas con un parcial de 6-0 que hizo daño a las nuestras. Las españolas están ahora con 2-1 en el cómputo global de esta ronda de grupos, en la que todos los equipos juegan contra el resto de rivales, con dos plazas directas para semifinales y con los siguientes cuatro equipos, del tercero al sexto, clasificados para esos 'Play-in' que darán dos billetes más para 'semis'. Esta misma noche, a las 21.30, las españolas juegan contra una Estados Unidos que todavía no ha ganado un solo partido en este torneo 3x3 femenino, sin 'Dream Team' alguno a diferencia del baloncesto tanto femenino como masculino.

