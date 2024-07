Facciones palestinas convocan una huelga general en Cisjordania por la muerte de Haniyeh

Jerusalén, 31 jul (EFE).- Las distintas facciones palestinas llamaron este miércoles a una huelga general a lo largo de la jornada en Cisjordania ocupada como protesta por la muerte del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, en un ataque en Teherán atribuido a Israel, lo que ha hecho amanecer cientos de negocios en todo el enclave con el cierre echado.

"No he ido al trabajo y hemos cerrado el centro de nuestra asociación" explica a EFE Badii Dwaik, activista palestino de la organización Human Right Defenders en Hebrón -sur de Cisjordania-, que apunta a que la gente está "muy sorprendida y enfadada" por la muerte del cabecilla de Hamás.

Según Dwaik, los palestinos respetaban a Haniyeh, "incluso quienes estaban en desacuerdo con sus ideas políticas".

En un comunicado conjunto, las facciones palestinas anunciaron la convocatoria de la huelga general y marchas por lo que consideran un acto de "terrorismo del Estado sionista".

Importantes ciudades de Cisjordania, desde la urbe norteña de Yenín -uno de los bastiones del movimiento miliciano palestino- o Nablus, también en el norte, a Hebrón en el sur, pasando por la céntrica Ramala, han amanecido desiertas, con los cierres de buena parte de sus negocios echados en señal de duelo y protesta.

Diversos movimientos palestinos, entre ellos la organización laica Fatah, a pesar de estar enfrentado con Hamás, lanzaron también un comunicado conjunto en el que lamentaron la muerte de Haniyeh, que consideraron un "cobarde acto criminal" que atribuyen a Israel.

Hamás confirmó este miércoles la muerte de su líder en un ataque en Teherán, donde se encontraba de visita oficial, sin que hayan trascendido más detalles sobre este.

Por el momento, las autoridades israelíes no han confirmado ningún ataque en Teherán, ni la muerte del líder del grupo palestino, quien acudió ayer en la capital iraní a la investidura del nuevo presidente del país, Masud Pezeshkian.

Desde 2017, Haniyeh era el presidente del Buró Político de Hamás, en reemplazo de Khaled Mashal; y en 2019 se mudó de la Franja a Catar, desde donde se ocupaba del liderazgo y representación del grupo islamista, sobre todo en la arena internacional.

Antes fue el primer ministro del gobierno de unidad nacional palestino creado con Fatah tras el triunfo de Hamás en las legislativas de 2006; aunque se disolvió un año después lo que desembocó en la toma del poder por la fuerza de los islamistas en la Franja, y entre 2012 y 2017, fue el líder del grupo dentro del enclave, puesto en el que le sustituyó Yahya Sinwar. EFE

