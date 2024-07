"El After del Verano" regresa con Ron Barceló: ¡la fiesta no acaba y continúa después del verano!

Ron Barceló ha desvelado uno de los eventos más esperados del año: "El After del Verano". El próximo 28 de septiembre de 2024, Madrid será el escenario de una celebración única en una ubicación secreta, donde 1.000 afortunados tendrán la oportunidad de disfrutar de una experiencia inolvidable. El verano, con sus días largos y noches cálidas, se convierte en la mayor fiesta del año. Para asegurar que el final de esta temporada no traiga consigo una depresión postvacacional, Ron Barceló ha preparado un after a la altura de la ocasión. Este evento promete ser el cierre perfecto para una temporada repleta de diversión, encuentros y recuerdos. Para asistir al ‘After del Verano’, los interesados deberán participar en una dinámica web en elafterdelverano.com. Desde el 29 de julio hasta el 15 de septiembre, los participantes podrán completar un sencillo test para solicitar un Documento Nocturno de Identidad (D.N.I.), un símbolo exclusivo para acceder a esta celebración especial. Además, Ron Barceló repartirá invitaciones adicionales a través de sus perfiles en Instagram y X en las próximas semanas. Tatiana Areces, Marketing Manager de Ron Barceló, añade que: "No queremos que el fin del verano sea algo que cause bajón, sino todo lo contrario: algo tan grande necesita un after, una fiesta de la fiesta. Con 'El After del Verano' buscamos ofrecer una experiencia espectacular y única a nuestros barcelovers. Este evento será una fiesta, una gran celebración de todo lo que representa Ron Barceló: diversión, música, viveahorismo, autenticidad y momentos inolvidables. Además, el concepto del Documento Nocturno de Identidad es nuestra forma de hacer que cada invitado se sienta especial y parte de algo exclusivo. En definitiva, estamos seguros de que esta fiesta será una noche memorable que los 1.000 asistentes recordarán siempre." ¿Qué incluye ‘El After del Verano? - Asistencia al evento de tres (3) personas. - Transporte hasta y desde el evento a un punto céntrico en Madrid - Cena y consumiciones

