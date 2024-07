Los expertos en datos e IA que demandan las empresas y que no encuentran por la falta de habilidades

Analista de datos, ingeniero de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático, ingeniero de visión por computadora y arquitecto de datos son solo cuatro de los perfiles que más demandan actualmente las empresas y que no logran cubrir por la falta de habilidades. El auge de la inteligencia artificial está creando oportunidades laborales. En 2023 se publicaron aproximadamente 120.000 ofertas de empleo tecnológicas de las cuales más del 24 por ciento (unas 29.100 ofertas) estuvieron relacionadas con datos e IA, según arroja el informe 'El futuro del talento en Inteligencia Artificial y Data - Observatorio dinámico de Talento Tecnológico, 2024', elaborado por IndesIA en colaboración con Talent Hackers. A pesar de la elevada demanda, la generación neta de profesionales en datos e IA sigue siendo insuficiente para cubrir todas las vacantes. En 2023 aproximadamente 5.000 ofertas de empleo relacionadas con esta tecnología no pudieron ser cubiertas debido a la falta de candidatos cualificados, lo que representa un 17,36 por ciento del total de ofertas en este ámbito. Específicamente, el 15 por ciento de las ofertas de empleo en datos y el 50 por ciento de las ofertas en inteligencia artificial no encontraron candidatos con las habilidades necesarias, como exponen desde IndesIA en una nota de prensa. El informe también desvela los perfiles que más demandan las empresas, empezando por analista de datos, que es la persona responsable de recolectar, procesar y realizar análisis estadísticos en grandes conjuntos de datos para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones basadas en datos. En 2023 se publicaron más de 5.800 ofertas, con un salario medio que rondó los 32.500 euros. También se demandan ingenieros de datos. Estas personas son las responsables de diseñar, desarrollar y mantener la arquitectura de datos para respaldar aplicaciones y servicios impulsados por datos. En 2023 se publicaron más de 6.300 ofertas, con un salario medio de 37.500 euros. En 2023 se publicaron 5.500 ofertas de científico de datos, con un salario medio de 39.200 euros. Este puesto busca una persona responsable de analizar e interpretar conjuntos de datos complejos para identificar patrones, tendencias e ideas que informen las decisiones y estrategias empresariales. Las empresas también necesitan personas que diseñen y gestionen la arquitectura de datos y los modelos de datos de una organización para garantizar una gestión eficiente y efectiva de los datos, o lo que es lo mismo, arquitectos de datos. Se publicaron en 2023 más de 1.800 ofertas, con un salario medio de 49.700 euros. En lo que respecta a ingeniero de inteligencia artificial y aprendizaje automático, las empresas buscan incorporar a sus plantillas personas responsables de diseñar, desarrollar e implementar sistemas y soluciones de 'software' basados en IA que pueden aprender, adaptarse y responder a situaciones complejas. En 2023 se publicaron más de 800 ofertas, con un salario medio de 45.500 euros. Otro de los puestos que no logran cubrirse es el de ingeniero de visión por computadora, para un responsable de desarrollar e implementar algoritmos de visión artificial para analizar e interpretar datos visuales de diversas fuentes. En 2023 se publicaron más de 200 ofertas, con un salario medio que rondó los 37.700 euros. El ingeniero en procesamiento del lenguaje natural es quien diseña y desarrolla algoritmos y sistemas de procesamiento del lenguaje natural para analizar y comprender el lenguaje humano. De este puesto se publicaron en 2023 más de 240 ofertas, con un salario medio de 38.000 euros. Por último, también hay demanda de ingenieros de IoT, cuya misión es diseñar, desarrollar e implementar soluciones de IoT, es decir, mantener la infraestructura y los sistemas que permiten que los dispositivos se conecten y comuniquen entre sí. En 2023 se publicaron más de 1.300 ofertas, con un salario medio de 36.500 euros. ROLES CUYA DEMANDA SE INCREMENTARÁ A CORTO PLAZO El informe de IndesIA recoge otros dos perfiles tendrán gran demanda en un futuro próximo: profesionales de gobernanza y ética y los investigadores de inteligencia artificial y aprendizaje automático. En el primer caso, se habla de un perfil capaz de adoptar un enfoque multidisciplinar y holístico a todos los niveles de un negocio, con el objetivo es establecer una gobernanza global y regulaciones éticas para mitigar los riesgos asociados al uso de la IA. Los segundos, por su parte, son profesionales que se dedican a la investigación y desarrollo de algoritmos, modelos y sistemas de inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Compartir nota: Guardar Nuevo