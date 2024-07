Herrera y Gavira tumban a la pareja francesa para seguir vivos en voley playa en Paris 2024

La pareja española formada por Pablo Herrera y Adrián Gavira ha ganado este martes por la tarde a los franceses Youssef Krou y Arnaud Gauthier-Rat en tres sets (21-23, 23-21 y 8-15) para, en la segunda jornada del Grupo F de Preliminares, lograr su primera victoria y tener esperanzas de seguir vivos en los Juegos Olímpicos de Paris 2024. Herrera y Gavira pudieron con todo. Primero, con la pareja Krou/Gauthier-Rat. Segundo, con un público totalmente hostil. Tercero, con decisiones arbitrales que les dejaron contrariados. Y, cuarto, contra la Marsellesa lanzada a pulmón vivo contra la pareja española en cada saque importante. En un duelo que se fue al tie-break, a un tercer set a 15 puntos después del 1-1 de los dos primeros e igualadísimos sets (21-23 y 23-21), España fue superior y se adaptó mucho mejor a la pista central de la Torre Eiffel, que esta vez les recibió con muchísimo calor y una temperatura de la arena de más de 43 grados. Prácticamente fue una batalla de hora y cuarto y España, con la veteranía por bandera, supo recuperarse de un segundo set perdido pese a gozar de dos puntos de partido a su favor. Mazazo en contra pero superado y, en el tie break, pese a empezar Francia a sacar, fueron a más. De hecho, con 6-11 a favor de España en esa tercera manga al mejor de 15, el veterano Youssef Krou pidió un tiempo muerto médico --de 5 minutos-- para recuperarse del agotamiento físico. Le pusieron hielo, le enfriaron, pero esa parada tuvo gusto de intentar romper el parcial favorable a España. Fuera lo que fuera, no les valió de nada a los franceses. Tras ese largo tiempo muerto, con Krou regresando jaleado a la arena, un mal bloqueo de Arnaud Gauthier-Rat y poco después un enésimo error de saque del mismo jugador, con su compañero fundido, pusieron un claro 7-13 en el marcador. Con 8-14 y saque para Adrián Gavira, un agotado Krou no pudo defenderse y la pareja española estalló de júbilo para celebrar su primera victoria en Paris 2024, en la espectacular pista de la Torre Eiffel que, pese a todo, no pudo con ellos. Esta victoria permite a España sumar su primera victoria y 2 puntos más que les dejan con 3, después de la derrota inicial contra la pareja neerlandesa formada por Boermans y de Groot. España se jugará el pase ante la pareja estadounidense Evans/Budinger. Si ganan, estarán en octavos. Si pierden, los españoles deberán esperar a saber si son una de las dos mejores parejas que pasan como terceros o ir por la más complicada vía del 'mejor perdedor'. Pero dependen de sí mismos, del duelo clave del viernes 2 de agosto a las 15.00 horas.

