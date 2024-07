VÍDEO: PP exige al Gobierno que llame a consultas al embajador en Venezuela y pide que Zapatero comparezca en Bruselas

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que llame a consultas al embajador de España en Venezuela después de que el país presidido por Nicolás Maduro expulsara a una delegación de parlamentarios 'populares' que viajaron para presenciar las elecciones presidenciales, a la vez que ha adelantado que solicitarán la comparecencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo (PE). Así ha reaccionado la dirigente 'popular' en una rueda de prensa desde la sede nacional del PP a los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela de este domingo, en la que ha denunciado que existen "dudas fundadas" sobre el resultado que da la victoria a Nicolás Maduro, alertando de un "pucherazo". En cualquier caso, Gamarra ha exigido al Gobierno de Sánchez que actúe ante la expulsión del país de la delegación de parlamentarios 'populares' de Venezuela, llamando a consultas al embajador de España en este país para que dé explicaciones sobre las gestiones que se realizaron. Al respecto, Gamarra ha preguntado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, "si está con Maduro o con los demócratas españoles" tras la expulsión de los dirigentes del PP, acusándole de utilizar los "mismos argumentos del régimen de Maduro". "Es muy triste que estemos pidiendo esto. Albares sabe perfectamente que tenían derecho a entrar en Venezuela, teníamos la invitación para acompañar a la oposición venezolana, que permitía estar perfectamente en Venezuela en estos días, pero lo lamentable es que el Gobierno de Pedro Sánchez, en vez de ponerse del lado de unos españoles, se esté poniendo del lado del régimen que impidió que se pudiera estar como acompañantes de una candidatura", ha denunciado. EL PAPEL DE ZAPATERO Con todo, la secretaria general de los 'populares' ha anunciado que el PP solicitará que comparezca en la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo el jefe del observatorio de la delegación acreditada por el "régimen de maduro", el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, para que "explique cómo ha llegado a la conclusión de que ha ganado Maduro porque los datos no coinciden en absoluto con el conteo de las actas". En este contexto, Gamarra ha censurado la figura de Zapatero, "el máximo valedor de Pedro Sánchez, como "el mayor refuerzo de Maduro". "Esas imágenes y esas fotografías de Zapatero con Maduro demuestran lo que están respaldando desde el PSOE, de la mano de un expresidente, lo que avergüenza a los demócratas de todas las partes del mundo", ha denunciado. Del mismo modo, la dirigente 'popular' ha lamentado que dirigentes de EH Bildu, Podemos o el propio Zapatero sí que pudieran acceder a observar estas elecciones presidenciales en Venezuela mientras la delegación de los 'populares' fue expulsada: "El PP ha estado en el lado correcto en estas elecciones". ¿QUIÉN PAGO EL VIAJE? Ante las diversas peticiones del PSOE por saber quién pagó el viaje de la delegación del PP a Venezuela, Gamarra ha dicho que le llama "la atención" que "esto sea lo único que preocupe" sobre cómo se han pagado los billetes. "Pues depende de los viajes y las circunstancias de los viajes, de si era una delegación oficial de una institución o si era una serie de diputados. No creo que haya mucha diferencia en si se han pagado desde un partido o desde un grupo parlamentario", ha apostillado. Eso sí, ha precisado que "lo importante" es que se iba "sobre el terreno a defender la democracia, a observar, a acompañar a quienes hoy están defendiendo que ha habido un pucherazo en esas elecciones". "Ha sido un viaje necesario y una delegación que tenía un objetivo que no ha podido cumplir", ha aseverado. Del mismo modo, Cuca Gamarra ha preguntado "cómo se ha pagado" el viaje de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, este fin de semana a París para presenciar los Juegos Olímpicos junto a Pedro Sánchez. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/894412/1/pp-exige-gobierno-llame-consultas-embajador-venezuela TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

