(Previa) El FC Barcelona inicia la 'era Flick' ante un Manchester City ya rodado

El 'nuevo' FC Barcelona del técnico alemán Hansi Flick comienza este martes en Orlando su gira estadounidense ante el rodado Manchester City, el segundo encuentro amistoso de preparación de la nueva temporada 2024-2025, pero que será la primera gran vara de medir al nuevo proyecto azulgrana, aunque con mucha presencia del filial y esperando las incorporaciones de Raphinha, Ilkay Gündogan y Jules Koundé. Tras el triunfo el pasado jueves por un corto 1-0 sobre el Olot, aunque con mucho protagonismo de los jóvenes canteranos azulgranas, el Barça vive el primer gran examen para saber en qué punto se encuentra de cara a un nuevo curso que apenas empezará en poco más de dos semanas. Un gran escollo en el que se podrán sacar las primeras conclusiones del Barça que quiere construir el nuevo entrenador. Todavía mucho por descubrir de este nuevo FC Barcelona, que viaja a Estados Unidos con una convocatoria de 31 futbolistas --la mitad sin ficha del primer equipo--, entre los que están un Marc André Ter Stegen ya de vuelta de vacaciones, y las futuras incorporaciones de Raphinha, Gündogan y Koundé, mientras que los lesionados Gavi, Pedri, Ronald Araujo, Frenkie de Jong y Ansu Fati no viajaron con la expedición para seguir con sus respectivos procesos de recuperación. Se espera ver ya los mimbres del 'nuevo' Barça, que se quedó en blanco en la pasada temporada, y lo hará en el Camping World Stadium de Orlando, y ante el Manchester City de Pep Guardiola. El conjunto inglés, vigente campeón inglés, ya acumula dos partidos de preparación en sus piernas, aunque los dos acabaron en derrota. El primero, ante el Celtic escocés, que se impuso 3-4, en un duelo en el que tuvo minutos y marcó un Erling Haaland que no tuvo Eurocopa y está con el equipo desde el inicio de la pretemporada. Y el segundo, el pasado domingo, frente al AC Milan italiano --también será rival de los azulgrana en la gira--. Los 'rossoneri' se llevaron por 2-3 el partido, contra un conjunto 'citizen' que presentó muchas novedades en su once. El Manchester City y el FC Barcelona se enfrentaron por última vez el 24 de agosto de 2022, en el amistoso en favor de la lucha contra la ELA, un duelo impulsado por Juan Carlos Unzué que terminó con empate (3-3). Mientras que el último duelo oficial data de 2016, en la jornada 4 de la fase de grupos de la Champions, con triunfo (3-1) de los ingleses. El amistoso de la madrugada de este martes al miércoles será la antesala del ya habitual Clásico veraniego entre FC Barcelona y Real Madrid, que este año estará algo más desvirtuado por la Eurocopa y Copa América, torneos que han condicionado mucho la elaboración de las convocatorias. Madridistas y azulgranas se enfrentarán el 4 de agosto (01.00 horas) en el Meadowlands Stadium de Nueva Jersey, mientras que la gira estadounidense del Barça se cerrará el 7 de agosto (01.30) ante el AC Milan. La preparación de los de Flick acabará el 12 de agosto con el Trofeo Gamper frente al Mónaco, antes del inicio de LaLiga EA Sports 2024-2025 el día 17 contra el Valencia en Mestalla.

