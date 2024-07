Luis Miguel conquista Valencia

Que Luis Miguel está saboreado una de las etapas más felices de su vida, no hay duda. Es un hecho. El artista ofreció un concierto este sábado en Valencia y no solo volvió a brillar sobre el escenario, conquistó a todo su público con su insuperable show. Desde primera hora de la mañana, miles de fans guardaban su sitio en las inmediaciones del Estadi Ciutat de València para poder disfrutar del artista. Después de recorrer ciudades como Córdoba, Sevilla, Pamplona, Madrid, Murcia, Roquetas de Mar, Barcelona, A Coruña y Cádiz, el artista conquistó Valencia. Su próximo destino será Starlite Marbella, donde actuará hasta en tres ocasiones y cerrará su exitosa gira. Como de costumbre, no solo interpretó sus temas más icónicos, también cautivó a los espectadores con sus bailes sensuales y esa inmensa voz con la que sigue demostrando que es uno de los grandes de la música.

