La RFEF apunta al incumplimiento de plazos para explicar la exclusión de Valencia del Mundial 2030

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha contestado al escrito de la candidatura de Valencia tras la exclusión del Nou Mestalla la lista de estadios para acoger el Mundial 2030 y mantiene la explicación de que el club no cumplió el plazo para el correspondiente envío de documentos. Según ha podido saber Europa Press, la RFEF ha dado respuesta este lunes por email y no varía en su razonamiento por lo que, en principio, el listado de campos que presentará para la cita mundialista incluirá once sedes, dejando fuera a València y Vigo. Cabe recordar que, ante esta situación, tanto Generalitat como Ayuntamiento de València han solicitado la intervención de la FIFA para "que tome cartas en el asunto" y posibilite que el estadio del Nou Mestalla sea una de las sedes españolas del Mundial 2030. En un comparecencia conjunta la semana pasada, el 'president' Carlos Mazón y la alcaldesa María José Catalá anunciaron, entre otras cuestiones, que se ha encargado un informe técnico de asesores externos en infraestructuras de la FIFA sobre la propuesta valenciana. Mazón recalcó que "el Mundial de España no se merece no tener a Valencia dentro". "Esto es lo que tiene que entender el país", ha aseverado. Hizo además un llamamiento a la sociedad valenciana para que les apoye, "se pronuncie y dé un paso adelante". Y Catalá defendió que la propuesta valenciana "cumple los requisitos y otra sedes seleccionadas no" y, en concreto, se refirió a que la candidatura valenciana cuenta con el StadiumAgreement a diferencia de otras que no. Asimismo, sobre el supuesto incumplimiento de plazos, la primera edil Catalá repasó el calendario para asegurar que "el 31 de julio siempre fue el plazo fijado". Explicó al respecto que el 24 de junio hubo una reunión y el Valencia CF envió "el correo oportuno tarde". A partir de ahí, la Federación "ha querido insinuar que el hecho de que el 24 de junio el club no hubiera mandado el correo oportuno había condicionado la exclusión". "NO SE SOSTIENE" "Pero para nosotros eso no se sostiene, dado que entre el 24 de junio y el 16 de julio ellos (la RFEF) siguen intercambiando con la candidatura correos electrónicos, solicitándonos planos y, además, tenemos una videoconferencia. Por lo tanto, si estábamos fuera el 24 de junio, ¿por qué siguen solicitándonos información para subirlo a la plataforma de la FIFA? No tiene ningún sentido", se preguntó Catalá. "Quedan seis años para el Mundial y hemos puesto unos plazos que como máximo son 6 meses para empezar la obra y 30 meses para hacer el estadio. Si todo va bien, y nosotros esperamos que así sea, el estadio estará acabado tres años antes del Mundial", recalcó. Por su parte, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, ha remitido una carta al secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, en la que defiende que tanto Valencia como Vigo "están preparadas" para acoger el Mundial de Fútbol 2030.

