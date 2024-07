Un fondo mundial destina 2,3 millones de euros a ayudas escolares en Haití para evitar una "tragedia educativa"

El fondo mundial Education Cannot Wait (ECW) ha anunciado este viernes que destinará 2,5 millones de dólares (2,3 millones de euros) a "garantizar que miles de niños afectados por la violencia de pandillas en Haití puedan asistir a la escuela en condiciones de seguridad", asegurando que el país se encuentra al borde de una "tragedia educativa". "Los líderes mundiales no deben dar la espalda a las niñas y los niños de Haití. Estos niños, maestros y familias han visto sus Derechos Humanos y su dignidad humana arrebatados de sus manos por actos brutales de violencia, desorden y caos", ha reivindicado en un comunicado Yasmine Sherif, directora ejecutiva de ECW, el fondo mundial para la educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas de Naciones Unidas. El objetivo de esta aportación, ha señalado Naciones Unidas, es llegar a cerca de 75.000 niños y adolescentes en los departamentos más afectados de Oeste, donde se encuentra la capital, y Artibonite. La mejora en las condiciones del sistema educativo, ha subrayado la responsable de ECW, ayudará además a "proteger a niñas y niños de los graves riesgos de la violencia sexual, el reclutamiento forzado en grupos armados y otras violaciones de los Derechos Humanos", sacando a "una nación entera de un ciclo interminable de hambre, pobreza, incertidumbre económica y violencia". En este sentido, la prestación "apoyará incentivos para el regreso a la escuela, programas de alimentación escolar, educación en la primera infancia, inclusión de personas con discapacidad, salud mental y apoyo psicosocial, transferencias de efectivo a familias necesitadas y otros tipos de apoyo, para permitir el acceso de los niños a entornos de aprendizaje seguros". A la financiación contribuirán el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y "otros socios locales e internacionales". "UNA TRAGEDIA EDUCATIVA" Estimaciones de la ONU apuntan que 1,2 millones de niños en edad escolar "necesitan urgentemente una educación de calidad", mientras que escuelas de todo el país "se están cerrando o se están utilizando como centros de desplazados". "La crisis educativa que se está desarrollando en Haití está muy cerca de convertirse en una tragedia educativa", ha lamentado el representante de UNICEF en el país, Bruno Maes. Maes ha puntualizado que, "si bien las tasas de matriculación ya eran bajas antes de la última escalada de violencia, los cierres de escuelas y los desplazamientos masivos están privando a miles de niños más de su oportunidad de aprender". En este contexto, el representante de UNICEF ha agradecido a Education Cannot Wait "el apoyo y el compromiso continuos para garantizar que todos los niños de Haití tengan acceso a una educación segura y de calidad". La subvención eleva la financiación total de ECW en Haití a más de 15,8 millones de dólares (unos 14,5 millones de euros), según la ONU. No obstante, tanto el fondo como sus socios han instado a los líderes mundiales a movilizar "urgentemente" otros 600 millones de dólares (cerca de 552 millones de euros) adicionales para su "plan estratégico trienal". "Estos nuevos recursos permitirán al fondo ampliar las inversiones en Haití y otras regiones en crisis, para llegar a 20 millones de niñas y niños", han defendido. Haití no tiene presidente desde que a principios de julio de 2021 un grupo de sujetos armados irrumpiera en la residencia oficial de Jovenel Moise para asesinarlo. Poco después, Ariel Henry ascendió al puesto de primer ministro entre críticas y varios años de inestabilidad. En marzo de este año presentó su dimisión tras la oleada de violencia que sacudió la nación caribeña. Desde entonces, se ha establecido un Consejo Presidencial de Transición, liderado por el que fuera máximo representante del Senado haitiano entre 1995 y 2000, Edgard Leblanc. Este ha elegido al ex primer ministro Garry Conille (2011-2012) como nuevo jefe de Gobierno de transición. El objetivo es cubrir temporalmente el vacío político en una etapa que debería concluir con la celebración de elecciones en 2026, una década después de los últimos comicios.

