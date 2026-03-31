Lula confirma a Geraldo Alckmin como vicepresidente en su candidatura para la reelección en 2026

Geraldo Alckmin dejará el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio para acompañar a Luiz Inácio Lula da Silva como candidato a la vicepresidencia en las elecciones presidenciales de Brasil en octubre de 2026, tal como ratificó el propio mandatario. Según detalló el medio, la candidatura de ambos coincide con una serie de renuncias en el gabinete: al menos catorce ministros han dejado sus cargos para participar en los próximos comicios, en los que también se definirá la composición del Congreso y de los gobiernos locales, y se prevé que este número aumente en los próximos días.

De acuerdo con lo difundido por [la fuente], Lula anunció estos cambios clave durante una reunión de gabinete efectuada en el Palacio del Planalto. El mandatario informó a sus ministros sobre la reorganización del gobierno y destacó que Alckmin retomará el papel de compañero de fórmula en la disputa presidencial, dando así continuidad al tándem que encabeza la actual gestión.

El Ministerio de Hacienda, otro de los puestos clave, afronta igualmente una transición. Fernando Haddad renunció a su cargo para postularse como gobernador del estado de São Paulo, permitiendo así que Dario Durigan asuma las funciones como nuevo titular de la cartera económica. Según lo consignado por el medio, Lula busca que los secretarios ejecutivos de cada área asuman de inmediato la dirección ministerial, con el objetivo de garantizar la continuidad de las políticas y minimizar el impacto institucional de la salida de quienes buscarán cargos públicos.

Las reglas electorales brasileñas establecen un plazo hasta el 4 de abril para que los funcionarios que deseen postularse en las elecciones de octubre presenten su dimisión. El procedimiento busca garantizar imparcialidad en el proceso electoral y evitar el uso de recursos públicos o influencia oficial en las campañas. Con este marco, el gabinete sufre una reestructuración considerable al acercarse la fecha límite.

En la misma sesión de gabinete, señalada por el medio, el presidente Lula aprovechó para brindar su apoyo a quienes optan por la carrera electoral este año. En su mensaje, instó a sus colaboradores a convencer al electorado de que las transformaciones políticas requieren de la movilización ciudadana. Declaró: “El cambio es posible, pero solo si se convence al pueblo que, solamente él, puede cambiar el panorama político con el que no está de acuerdo”.

Durante su intervención, Lula hizo hincapié en el deterioro de la política y en el debilitamiento de algunas instituciones, refiriéndose al actual clima político en el país. Subrayó la importancia de involucramiento democrático y la responsabilidad de sus aliados para revitalizar la confianza ciudadana en el sistema.

El medio informó que, ante la partida de funcionarios clave, el presidente ha delineado una estrategia para conservar la estabilidad gubernamental. Los secretarios ejecutivos de los respectivos ministerios asegurarán la conducción administrativa mientras se efectúan los cambios, permitiendo así que las principales políticas públicas sigan su curso sin interrupciones. En el sector económico, la transición en Hacienda refleja el interés del gobierno por mantener una línea continua, enfocado en preservar los programas y políticas que han caracterizado al actual periodo de gestión.

En el transcurso de los próximos días, se espera que más ministros y altos cargos se sumen a la lista de renuncias, motivados por aspiraciones políticas de cara a las urnas. Según reportó [la fuente], la estructura del gabinete sufrirá ajustes conforme la ley electoral lo exige, lo que implica una reorganización administrativa relevante en vísperas de uno de los procesos electorales más importantes del país.

Lula puso de manifiesto la lógica detrás de la decisión de reemplazar temporalmente a los ministros salientes por los secretarios ejecutivos, dada la proximidad de las elecciones y la necesidad de no interrumpir proyectos ni alterar las dinámicas institucionales que dependen de la continuidad administrativa. A juicio del presidente, el trabajo de persuadir a la ciudadanía y movilizarla a votar es una condición para promover cambios en el escenario político brasileño.

Según añadió [la fuente], está previsto que los relevos garanticen la gobernabilidad y reactiven el debate sobre las principales líneas de desarrollo, industria y economía, en un contexto marcado por la tensión electoral y por la expectativa de una campaña intensa, en la que la alianza Lula-Alckmin intentará renovar su mandato y proyectar su programa político hacia los próximos años.