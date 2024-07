Crónica del Gran Bretaña - España: 4-0

La selección española masculina de hockey sobre hierba ha caído este sábado ante Gran Bretaña (4-0) en su debut en los Juegos Olímpicos de París, un encuentro en el que los 'Red Sticks' no fueron capaces de aprovechar sus oportunidades y acusaron la contundencia de la subcampeona continental. Tras desaprovechar dos penaltis córner en un intenso primer cuarto, los de Max Caldas vieron cómo Nicholas Park y Gareth Furlong ponían el 2-0 antes del descanso, evidenciando la superioridad física británica -que ya le valió para vencer en los dos partidos del mes en la Pro League (2-1 y 4-1)- a pesar del dominio ibérico. En la reanudación, a pesar de los acercamientos españoles, Gran Bretaña refrendó su ventaja con dos nuevos goles que obligan a reaccionar a los 'Red Sticks' si quieren avanzar a cuartos de final; para ello, deberán ganar sí o sí a Sudáfrica y Francia. Este domingo, se enfrentarán a la vigente campeona del mundo, Alemania. En el estadio Yves-du-Manoir, los de Max Caldas no fueron capaces de aprovechar un primer cuarto lleno de ocasiones y en el que atenazaron al combinado británico. A falta de algo más de cuatro minutos para el final del periodo, no pudieron materializar el primer penalti córner del duelo, y en la segunda acción Marc Miralles tampoco consiguió ver puerta. Sin embargo, la actual subcampeona de Europa no perdonó y penalizó los errores españoles. Así, en el minuto 13, un robo de Nicholas Park le permitió ponerse mano a mano ante Luis Calzado, al que consiguió superar para inaugurar el marcador. Solo tres minutos después, Gareth Furlong incrementó la renta de penalti córner para poner el 2-0 al descanso. España penetraba con asiduidad en el círculo y dominaba, pero no lograba materializar sus oportunidades. La resistencia británica impidió que el marcador se moviese en el tercer cuarto, aunque tampoco consiguió disparar a puerta, mientras los 'Red Sticks' siguieron insistiendo. Las esperanzas españolas quedaron desterradas después de que Furlong, en el minuto 48, aprovechase otro penalti córner para afianzar la ventaja de los subcampeones continentales. Otro desajuste de la defensa española permitió a Ruppert Shipperley poner el definitivo 4-0. Ahora, los 'Red Sticks' deberán reaccionar en un Grupo A en el que, además de los británicos, también están encuadrada Países Bajos, actual número uno del ranking; Alemania, la número cinco, la anfitriona y peligrosa Francia; y Sudáfrica. Se reparten cuatros billetes para los cuartos de final. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: GRAN BRETAÑA, 4 - ESPAÑA, 0 (2-0, al descanso). --EQUIPOS. GRAN BRETAÑA: Payne (P), Albery, Ames, Calnan, Draper, Furlong, Goodfield, Morton, Roper, Park, Sanford, Shipperley, Wallace, Waller, Ward y Williamson. ESPAÑA: Calzado (P), Alonso, Bonastre, Gispert, Iglesias, Menini, Villanova, Cunill, Basterra, Miralles, Clapes, Reyne, Recasens, De Ignacio-Simo y Font. --GOLES. 1-0, min.13: Park. 2-0, min.16: Furlong. 3-0, min.48: Furlong. 4-0, min.58: Shipperley. --ESTADIO: Yves-du-Manour.

