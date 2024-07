Alba Torrens: "Hay que centrarse, no pensar mucho más allá"

La capitana de la selección española de baloncesto, Alba Torrens, explicó que España tiene que estar "centrada" en su día a día, en el primer partido de los Juegos de Paris 2024 este domingo contra China, igual que ella no le da vueltas a que está disputando su cuarta cita olímpica, pensando sólo en las chinas. "Es verdad que en estas últimas semanas o casi meses se ha hablado mucho de que eran los cuartos Juegos, pero ya desde hace unos días no pienso más en lo que se ha hecho. Estoy centrada en el presente", afirmó este sábado en una rueda de prensa organizada por el Comité Olímpico Español (COE). "Por una parte vivir y disfrutar de estos Juegos y concentrada para dar lo mejor de mí para el equipo. La mente no piensa en el pasado, se centra en que es una competición, todos somos conscientes, pensamos en China, en lo que hay que hacer para conseguir esta victoria, y no miramos más allá", añadió. Por otro lado, la capitana se refirió a la Ceremonia de Apertura y a los horarios de partidos temprano. "El día de ayer fue muy especial, una inauguración de unos Juegos siempre lo es. La de ayer si cabe fue espectacular. Lo disfrutamos mucho. Nos lo pasamos muy bien, vivimos el momento y con poco tiempo para dejarla atrás y pensar en mañana", confesó. "El partido es a mediodía, lo sabíamos que era así. Los horarios son los que tocan. Hemos hecho la mejor adaptación a ese horario", apuntó, dejando claro que China es una "gran selección". Con todo, sin querer de nuevo mirar a lo lejos, Torrens apuntó que en los Juegos hay mucha candidata. "Podríamos hablar de casi todas las selecciones. El equipo favorito es Estados Unidos y después por una razón y otra nombraríamos a todos. Es una competición abierta, al no saber el cuadro que puede seguir", afirmó. "Un de las claves es centrarse en estos primeros partidos, en nuestro trabajo y en el rival de cada día y no pensar mucho más allá", añadió.

Compartir nota: Guardar Nuevo