Rusia afirma que el detenido por el atentado con bomba en Moscú confesó trabajar para Ucarnia

El hombre detenido en Turquía por su supuesto papel en un atentado con bomba lapa en la capital de Rusia, Moscú, ha afirmado que actuó tras contactar con los servicios de Inteligencia de Ucrania, según una confesión emitida este viernes por las autoridades tras su extradición desde Turquía.. El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha indicado en un comunicado publicado en su página web que el hombre, identificado como Yevgeni Serebriakov, fue entregado por las autoridades turcas durante la noche del jueves, tras su detención el 24 de julio en Bodrum. Así, ha manifestado que el hombre, sospechoso de colocar una bomba en el coche de un coronel del Ejército en la capital, suceso que se saldó con dos heridos, ha sido entregado al Comité de Investigaciones en el marco del caso abierto contra él tras el atentado. Posteriormente, ha publicado un vídeo en el que Serebriakov asegura que contactó con Kiev en febrero de 2023 "con el objetivo de colaborar con los servicios especiales ucranianos", tras lo que empezó a hablar con un agente identificado como 'Ilia', quien sería miembro del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU). "Mantuvimos comunicación con él y hubo una reunión en Estambul. Tras ello, me llevó los materiales para ensamblar un artefacto explosivo de fabricación artesanal. Sugerí eliminar al oficial", relata, antes de agregar que 'Ilia' le prometió una recompensa y la ciudadanía ucraniana. La portavoz del Ministerio del Interior ruso, Irina Volk, indicó tras el ataque que "un objeto no identificado colocado en un coche estalló en el interior de un aparcamiento en el norte de la capital", mientras que fuentes de seguridad señalaron que el propietario del vehículo es un coronel ruso que encabeza una de las unidades del Estado mayor del Ejército. Posteriormente, el ministro del Interior de Turquía, Ali Yerlikaya, afirmó que el sospechoso había sido detenido en Bodrum (oeste) tras viajar en avión desde Moscú. "La persona ingresó desde el aeropuerto de Bodrum a las 9.40 horas (hora local). No es conocido por no figurar en los registros de la Base de Datos Internacional de Personas Buscadas por Interpol", dijo.

