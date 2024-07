Previa del Gran Bretaña - España

La selección española masculina de hockey sobre hierba arrancará este sábado (10.00 horas) su andadura en los Juegos Olímpicos de París con un duelo de máxima exigencia ante Gran Bretaña, actual subcampeona de Europa y frente a la que espera sumar una victoria que allane su paso a los cuartos de final. Los 'Red Sticks' están encuadrados en un complejo grupo donde además de los británicos, tendrán que lidiar con los Países Bajos, actual número uno del ranking, Alemania, la número cinco, la anfitriona y peligrosa Francia, y Sudáfrica, la teóricamente más asequible, por lo que el sacar uno de los cuatros billetes para los cruces no permitirá demasiadas relajaciones ni malos días. De hecho, España ya sufrió mucho hace tres años para estar entre los ocho mejores del torneo olímpico en Tokio, logrando el pase de forma agónica y gracias a un gol en el último minuto de Pau Quemada que significó el empate (1-1) ante Australia y la consecución de la cuarta plaza, con tan sólo un triunfo, el logrado ante la modesta anfitriona Japón. El combinado masculino no accede a unas semifinales desde Pekín 2008 donde fue plata. Y el debut, siempre complicado en una cita como los Juegos Olímpicos y algo que sólo conocen Álvaro Iglesias, José Basterra, Álex Alonso y Joaquín Menini, este con Argentina, se antoja complicado por ser ante una Gran Bretaña, número dos del ranking mundial, donde figura como Inglaterra, que es la que nutre principalmente al combinado británico y que es la actual subcampeona de Europa. "Gran Bretaña es un equipo muy físico, muy veloz y estresante. Llevan un ritmo de partido muy rápido, de ida y vuelta y atacan con mucha gente. Lo bueno y lo malo es lo mismo: a lo que juegan y que les falta variantes de juego cuando no les funciona a lo que juegan. Ahí está la clave del partido", advirtió el seleccionador nacional Max Caldas en declaraciones facilitadas por la RFEH. Por ello, ganar a los británicos serviría de refuerzo anímico para el resto de la fase de grupos, aunque los últimos precedentes no le son favorables, con dos derrotas el mes pasado en la Pro League, ambas a domicilio, por 2-1 y 4-1. En la misma competición, en junio de 2023, hubo triunfo de los 'Red Sticks' por 2-3, aunque dos meses después, entonces como Inglaterra, hubo derrota ajustada por 3-4 en el Europeo que impidió el pase a las semifinales. FICHA TÉCNICA. --EQUIPOS. GRAN BRETAÑA: Payne (P), Albery, Ames, Calnan, Draper, Furlong, Goodfield, Morton, Roper, Park, Sanford, Shipperley, Wallace, Waller, Ward y Williamson. ESPAÑA: Calzado (P), Alonso, Bonastre, Gispert, Iglesias, Menini, Villanova, Cunill, Basterra, Miralles, Clapes, Reyne, Recasens, De Ignacio-Simo y Font. --ESTADIO: Yves-du-Manour. --HORA: 10.00.

