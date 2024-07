Santi Denia: "El objetivo está cumplido, ahora toca mejorar al equipo y transmitir mejor"

El seleccionador olímpico español de fútbol, Santi Denia, con el semblante serio y el deber "cumplido" del triunfo (1-2) contra Uzbekistán en el estreno de 'La Rojita' en los Juegos de París, dijo que ahora toca "mejorar al equipo y transmitir mejor" para lograr alcanzar la gloria eterna en la capital francesa. "Para mí no ha sido sorpresa. Está claro que el objetivo está cumplido, que era conseguir los tres puntos, y ahora nos toca mejorar al equipo, mi trabajo y transmitir mejor. Pero bueno, el objetivo con tres puntos está conseguido", recalcó en la zona mixta, en las entrañas del Parque de los Príncipes. Santi Denia sigue con la explicación táctica, la mirada perdida y la tensión aún grapada al rostro de un debut que nunca es fácil. De hecho, España no ganaba en la primera jornada desde hace casi un cuarto de siglo, en Sydney 2000, pese a tener siempre el cartel de favorita en las apuestas. "Nuestra circulación de balón siempre tiene que ser alta. Tenemos que circular rápido, pocos toques. Y ése era un poco el mensaje, acelerar el balón porque se les puede exigir. Pero por eso digo que tendré que mejorar yo el primero en transmitir ese mensaje mejor", recalcó el exatlético. De la charla del descanso, tras el que España salió con otra actitud, presión alta, más vertical, pisando el área que le había sido ajena en el primer tiempo, Denia desveló apenas un par de retazos. "Les he dicho poca cosa, que fueran ellos, alguna solución táctica y, sobre todo, que mejorasen la circulación de balón. Menos toques, vamos lo que son ellos. Entonces pues tenemos que mejorar eso. Al mejorarlo creo que tendremos muchas más opciones de conseguir la victoria", explicó. Lejos de personalizar los méritos y deméritos, el seleccionador olímpico afirmó que España es "un equipo". "Son todos importantes, pero está claro que algunos tienen experiencia y me conocen, los conozco. Al final es un trabajo de equipo", relató. "ESTOY ENCANTADO CON CUBARSÍ" Acerca del cambio en el descanso del central Pau Cubarsí, Denia argumentó que estaba amonestado. "Sabéis que el tema de las tarjetas condiciona un poquito, pero estoy encantado con Cubarsí", apuntó despejando la sombra del futbolista 'señalado' por su gris papel en su debut olímpico. En este sentido, destacó la fortaleza mental del grupo, pues Sergio Gómez anotó el tanto del triunfo poco después de errar el penalti. "Para ser campeón al final todos vamos a fallar y todos vamos a cometer algún error. Está claro el mensaje de que sigan siendo buenos jugadores como son, pues le va a llegar la siguiente ocasión, y eso es lo que hay que reforzar", esgrimió. Del arbitraje no puso reparo alguno ("Son los mejores y ahora con el VAR pues algún día nos toca en contra y otros esperemos que nos toque a favor", indicó), y se declaró encantado por que España haya ganado la Eurocopa de Alemania. "Estoy encantado con que ese equipo haya sacado a la gente de sus casas y haya unido tanto a España y al país. Es un reto, una ilusión más. Además, tenemos a dos campeones de Europa aquí y casi un tercero, con Pau Cubarsí, que estaba en la lista. Ellos tienen que tirar del carro porque son campeones de Europa sabiendo que las cosas se consiguen como equipo", comentó. Denia se quedó con la ilusión frustrada de vivir el ambiente de la Villa Olímpica en Atlanta'96, y por eso disfruta viendo a sus pupilos disfrutar de los paseos en bici, de que hayan hecho "pandilla" con otros olímpicos españoles, o de las fotos con los tenistas Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, la sensación de los Juegos. "Eso es una Villa, con sus dificultades y con todo, pero cuando tengan la edad de muchos de nosotros se acordarán de que han estado en la Villa. ¿El césped? No hay excusa. Está claro que son las tres de la tarde en julio y el riego es el que marca la FIFA. Nosotros tenemos que jugar a fútbol y ahí no podemos entrar", indicó haciendo mutis por las entrañas del estadio parisino, con la voz rasgada por la tensión del debut olímpico.

