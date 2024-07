Previa del Brasil - España

La selección española femenina de balonmano entrará este jueves en la competición de los Juegos Olímpicos de París (Francia) con un primer duelo de relevancia en el Arena Paris Sud (14.00 horas/Teledeporte) ante el combinado de Brasil, rival directo para buscar unos de los billetes a los cuartos de final. Enmarcado en un Grupo B con favoritismo para la anfitriona Francia y la también potente Países Bajos, el combinado que entrena Ambros Martín abre su nuevo sueño olímpico ante uno los dos equipos con los que debe, en teoría, rivalizar por los otros dos lugares en los cruces del torneo y además para hacerlo en la mejor posición posible. Las 'Guerreras' acuden con optimismo a este certamen, sabedoras de que la siempre difícil primera victoria en una gran competición, más en una tan especial como unos Juegos Olímpicos, puede servir de claro refuerzo para afrontar ya el domingo a la rival teóricamente más 'asequible' como se perfila Angola. Y para que las cuentas salgan, la selección española espera confirmar sus buenas sensaciones desde el pasado Torneo Preolímpico de Torrevieja (Alicante) ante una Brasil, campeona panamericana y un equipo siempre complicado que posee jugadoras de calidad. "Creo que el primer partido es importante, pero no es decisivo, ni para el que gana ni para el que pierde, puesto que esto es bastante largo. Creo que el nivel de los equipos del grupo, exceptuando quizás Francia, es muy similar. Y más en una competición como en la que estamos", advirtió Ambros Martín en la previa de este encuentro. El entrenador de las 'Guerreras' recordó que tampoco importa demasiado el último enfrentamiento contra las brasileñas, adversario que no se le ha dado mal a sus pupilas, pues también se impusieron en los Juegos de Tokio hace tres años (27-24) y cuando eran anfitrionas en 2016 durante los de Río de Janeiro (29-24). Ese último cara a cara fue en el pasado Campeonato del Mundo, en diciembre de 2023, y la victoria sonrió a las 'Guerreras' por un ajustado 27-25. Ahí se vio que, si ofrece un buen nivel defensivo, podrá controlar la calidad ofensiva que posee su contrincante, mermado por la ausencia de la veterana Ana Paula. No en vano, Ana Paula anotó ocho goles en aquel choque de la cita mundialista; aunque igualmente hay jugadoras peligrosas, como Bruna de Paula. A nivel ofensivo, como es habitual, las 'Guerreras' tratarán de atacar con paciencia y de evitar las pérdidas. Con todo, la selección española llega animada a este duelo después de ya llevar tiempo trabajando con continuidad con Ambros Martín. Su mejora que ya se comprobó en el Preolímpico, donde incluso tuvo contra las cuerdas a Países Bajos, y habiendo sumado tres victorias en sus amistosos ante Angola y, por partida doble, ante Corea del Sur. FICHA TÉCNICA. --EQUIPOS. BRASIL: Moreschi (P), Arruda (P), Arenhart (P), De Paula, Matieli, Vieira, Rosa, Guarieiro, Fernandes, Bitolo, Cardoso, L.Araújo, Bolzan, Quintino, T.Araujo, Arounian y Lopes. ESPAÑA: Wiggins (P), Castellanos (P), M.López, Fernández, Arderius, Gutiérrez, Etxeberria, L.González, Gassama, Prieto, Tchaptchet, Arcos, Barbosa y M.González. --PABELLÓN: Arena Paris Sud. --HORA: 14.00/Teledeporte.

