La tricampeona olímpica Charlotte Dujardin se retira de los Juegos tras ser acusada de maltrato animal

La jinete británica Charlotte Dujardin, tricampeona olímpica de doma clásica, ha recibido una suspensión provisional de seis meses por parte de la Federación Ecuestre Internacional (FEI) con efecto inmediato, después de retirarse de los Juegos Olímpicos de París por un vídeo de hace cuatro años en el que supuestamente maltrataba a un caballo. "Ha surgido un vídeo de hace cuatro años en el que se me ve cometiendo un error de juicio durante una sesión de entrenamiento. Es comprensible que la FEI esté investigando y he tomado la decisión de retirarme de toda competición, incluidos los Juegos Olímpicos de París, mientras se lleva a cabo este proceso", señaló Dujardin en un comunicado. Además, explicó que lo ocurrido fue "completamente fuera de lo común" y no refleja cómo entrena a suscaballos ni a sus alumnos. "Sin embargo, no hay excusa. Estoy profundamente avergonzada y debería haber dado un mejor ejemplo en ese momento. Lamento sinceramente mis acciones y estoy devastada por haber decepcionado a todos, incluido el equipo de Gran Bretaña, los aficionados y los patrocinadores. Cooperaré plenamente con la FEI y la Federación Ecuestre Británica durante sus investigaciones", indicó. Dujardin, de 39 años, es, junto con la ciclista Laura Kenny, la deportista británica con más títulos olímpicos. Fue campeona tanto en la competición individual como por equipos en Londres 2012, y repitió oro individual en Río 2016. En la cita brasileña también fue plata por equipos, y en Tokyo 2020 unió dos bronces más. La FEI declaró que había recibido un vídeo "en el que se ve a la señora Dujardin incurriendo en una conducta contraria a los principios del bienestar equino". La suspensión prohíbe a Dujardin participar en cualquier competición o evento bajo la jurisdicción de la FEI y en los organizados por una federación nacional. Según la FEI, el vídeo fue enviado "por un abogado que representa a un denunciante no revelado". "Según la información recibida, las imágenes se grabaron supuestamente hace varios años durante una sesión de entrenamiento dirigida por la señora Dujardin en una cuadra privada. Al recibir el vídeo, la FEI inició rápidamente una investigación. Como parte de esta investigación, la señora Dujardin, British Equestrian y British Dressage fueron informados de las acusaciones", señaló. "Posteriormente, la señora Dujardin confirmó que ella era la persona que aparecía en el vídeo y reconoció que su conducta había sido inapropiada. El 23 de julio, Charlotte Dujardin solicitó ser suspendida provisionalmente a la espera del resultado de las investigaciones y se retiró voluntariamente de los Juegos Olímpicos de París 2024", apuntó. El vídeo muestra a Dujardin golpeando repetidamente con una fusta desde el suelo al caballo de un alumno, según la web holandesa horses.nl.

Compartir nota: Guardar Nuevo