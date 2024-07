Incursión israelí en Jan Yunis provoca 150.000 desplazados en sólo dos días, advierte ONG

Ginebra, 24 jul (EFE).- Tras la orden de evacuación y posterior incursión militar de Israel este lunes en los barrios orientales de Jan Yunis (sur de Gaza), unos 150.000 palestinos se han visto obligados a desplazarse en tan sólo dos días, alertó este miércoles la ONG Consejo Noruego de Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés).

Según la organización humanitaria, algunas personas se han trasladado a Al Mawasi, un área al oeste de la ciudad que, a pesar de haber sido designada por el Ejército israelí como "zona humanitaria", ha sido atacada en varias ocasiones y donde las hostilidades "podrían estallar en cualquier momento".

"La mayoría de las operaciones israelíes comienzan después de medianoche, así que la gente huye a cualquier sitio en busca de seguridad", señaló la responsable del equipo de apoyo de NRC en Gaza, Salma Altaweel, en un comunicado.

La representante local recordó que muchos desplazados acaban en lugares "peores que donde acababan de estar" y permanecen allí sólo durante semanas o meses, sin establecerse definitivamente, como por ejemplo su familia, que se ha desplazado hasta en 11 ocasiones.

Denunció igualmente la "obstrucción sistemática" de la entrada de ayuda humanitaria en la Franja por parte de Israel, así como sus continuos ataques a las instalaciones, personal y puntos de distribución de las ONG, lo que ha impedido al equipo de NRC sobre el terreno recibir suministros desde el pasado 3 de mayo.

"Es la primera vez que me veo incapaz de ofrecer ayuda a los demás, como cooperante me duele no poder hacer nada", lamentó la coordinadora humanitaria.

Esta obstrucción de la entrada de ayuda humanitaria también se deja sentir en el norte de la Franja, donde aseguró "no queda nada que se parezca a la vida" y donde los precios continúan subiendo.

"Cuando ves las estampidas alrededor de los dos únicos camiones de ayuda que han llegado en semanas, cómo los niños son incapaces de levantarse y andar, las muertes como consecuencia de la desnutrición en los menores, no te queda duda de lo que está ocurriendo aquí", afirmó.

También hizo hincapié en el efecto del conflicto en la educación de los niños gazatíes, una generación que aseguró "se está perdiendo" como resultado de la destrucción de las escuelas a causa de las hostilidades.

"Para reanudar la educación necesitaremos dos o tres años, tengo hijos en edad escolar y temo lo que les va a pasar sin educación", advirtió.

Ante esta situación, el NRC ha puesto en marcha un programa de Educación en Situaciones de Emergencia en cuatro emplazamientos de desplazados internos en Deir al Balah, en el centro de la Franja, con el objetivo de atender las necesidades educativas y psicosociales de 2.000 niños. EFE

