La banda argentina AHYRE reivindica el regreso a las raíces musicales entre jóvenes

Martina Castells González

Bogotá, 28 mar (EFE).- La banda argentina AHYRE afirmó en una entrevista con EFE que "está volviendo el amor por el folclore y por las raíces" al destacar el resurgimiento de la música tradicional entre nuevas generaciones, un fenómeno que, según el grupo, impulsa la fusión de sonidos y acerca la identidad latinoamericana a públicos contemporáneos.

La agrupación, que llega por primera vez a Bogotá para participar al festival LATIR, donde actúa este sábado, tiene la expectativa de presentar su propuesta musical al público colombiano y comenzar un nuevo vínculo con el país, una experiencia que el grupo asume con ilusión al considerar que este debut representa "empezar de cero" en un nuevo territorio.

"Partimos de la raíz folclórica y dejamos que las influencias de otros géneros del mundo entren. Tenemos formaciones musicales que tienen que ver con el rock, con el pop, con lo clásico y fundamentalmente con el folclore", señaló Juan José Vasconcellos (Colo), guitarrista del grupo.

En ese sentido, Sebastián Giménez, vocalista y guitarrista, destacó que la propuesta de la banda no responde a una decisión estratégica, sino a una evolución natural de su camino artístico: "Hacemos la música que hacemos no porque lo hayamos decidido, sino porque nos sale naturalmente".

Tres de los cuatro integrantes de AHYRE llevan más de dos décadas trabajando juntos, ya que antes de formar el actual proyecto, formaron parte de la agrupación Los Huayra hasta 2019, y desde entonces han desarrollado una nueva etapa artística con la que suman casi siete años de trayectoria.

La agrupación ha sido reconocida con dos Gaviotas de Plata en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar (Chile), ha participado en varias ocasiones en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín (Argentina) y ha recibido el Premio Gardel al Mejor Álbum de Grupo de Folclore, lo que consolida su lugar en la nueva escena de la música tradicional latinoamericana.

Federico Maldonado, vocalista, pianista y guitarrista, apuntó que el resurgimiento del folclore también está impulsado por nuevas generaciones de artistas argentinos que han retomado la música de raíz.

"Tenemos la suerte y la bendición de que hay muchos artistas jóvenes en Argentina que han empezado con una raíz folclórica y han mostrado a los chicos lo rica que es nuestra música", afirmó.

De hecho, Vasconcellos mencionó al artista Milo J como uno de los referentes actuales: "Es uno de nuestros grandísimos representantes a nivel mundial, ha hecho una fusión maravillosa, es compositor, productor y músico, y eso hace que esté volviendo este amor por el folclore, por las raíces".

Según Maldonado, estas propuestas funcionan como inspiración para nuevas audiencias, pues hay jóvenes que cuando toman a estos referentes que componen música de raíz "ven que ahí también está el futuro".

De cara al futuro, los integrantes de AHYRE señalaron que atraviesan una nueva etapa creativa marcada por la composición y la grabación de nuevo material, con el objetivo de consolidar su identidad musical y continuar expandiendo su propuesta en distintos escenarios.

"Nuestro anhelo es poder mirar hacia atrás y encontrarnos con un cancionero que siga y que quede", aseguró Giménez, al subrayar su intención de construir una obra duradera dentro de la música latinoamericana. EFE

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