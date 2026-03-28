Una operación internacional desarticula en España y el Reino Unido una de las redes criminales más violentas de Escocia

Las autoridades de Turquía intervinieron en la operación internacional con la confiscación de dos parcelas de terreno, una villa y acciones de una empresa, todo ello valorado en unos 600.000 euros. Esta incautación formó parte de un amplio operativo que permitió la detención de trece personas sospechosas en España y el Reino Unido, dentro del desmantelamiento de una red criminal de origen escocés dedicada al tráfico de drogas y el lavado internacional de capitales. Según informó Europol este viernes 27 de marzo, la investigación contó con la coordinación de Europol y Eurojust, extendiéndose a varios países y movilizando a diferentes cuerpos de seguridad.

La operación, reportó el medio, tuvo como epicentro la actuación conjunta de la Guardia Civil en España, la Policía de Escocia y la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, con una coordinación en tiempo real gracias a la presencia de efectivos de Europol tanto en España como en Escocia. Las detenciones se distribuyeron en ambos países: cinco personas fueron arrestadas en las provincias españolas de Málaga y Barcelona y el resto en las localidades escocesas de Lanarkshire, Glasgow y West Lothian. De acuerdo con Europol, la red bajo investigación aparece vinculada a la introducción de cientos de kilogramos de cocaína en Escocia y al blanqueo de millones de libras a través de un entramado internacional de sociedades y cuentas bancarias.

El medio Europol detalló que los líderes de la organización residían en España y en los Emiratos Árabes Unidos, desde donde coordinaban las importaciones de droga y la gestión de los beneficios criminales. Mientras tanto, en Escocia, integrantes de la misma red mantenían el control territorial mediante métodos de intimidación y hechos violentos relacionados con el narcotráfico. La estructura de mando, según los análisis realizados durante la investigación, no mostró cambios relevantes con el paso del tiempo, evidenciando un funcionamiento estable y jerárquico.

Según publicó Europol, el caso lleva en investigación desde 2020 y se intensificó a partir de mayo de 2024 con la constitución de un Grupo Operativo específico dentro de la agencia europea. El trabajo de los especialistas incluyó el procesamiento de grandes volúmenes de datos y el examen de comunicaciones cifradas, lo que permitió a los equipos financieros localizar y mapear flujos ilícitos de dinero provenientes de las actividades de la organización.

En la operación participaron también autoridades de los Emiratos Árabes Unidos, que ofrecieron apoyo en el seguimiento patrimonial y el rastreo de transferencias transnacionales de bienes y fondos generados por actividades ilícitas. Estos esfuerzos se dirigieron tanto a cortar las vías de financiación del grupo como a identificar los activos adquiridos con fondos de procedencia delictiva.

Según consignó el medio Europol, además del tráfico de sustancias estupefacientes y del lavado de dinero, la investigación abarca diversos hechos violentos relacionados con el crimen organizado escocés, entre ellos tiroteos que han sido vinculados directamente con la red desmantelada. Estos sucesos han tenido como escenario distintos puntos de Escocia, donde la banda mantenía una presencia activa y ejercía intimidación sobre rivales y sobre la comunidad.

De acuerdo con la información reunida por Europol, la investigación sigue abierta con el fin de identificar y detener a más individuos presuntamente vinculados a la trama, así como esclarecer los incidentes violentos derivados de la disputa por territorios y rutas del narcotráfico en Escocia. El rastreo de activos ilícitos continúa en varios países, con el apoyo de unidades financieras y policiales internacionales.

El despliegue coordinado entre cuerpos de seguridad de diversos países, la intervención de especialistas en delitos económicos y la cooperación judicial bajo el paraguas de Eurojust fueron determinantes para avanzar en las pesquisas y en la neutralización de una de las tramas criminales que, según publicó Europol, estaba considerada entre las más violentas de Escocia. El seguimiento de nuevas pistas y la localización de bienes embargables forman parte de las acciones pendientes, dirigido a impedir la reconstrucción de la estructura de la organización y a ampliar el alcance de la incautación patrimonial obtenida durante el operativo.