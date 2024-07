El FSB avisa al G20 de los riesgos vinculados a la deuda, el 'ladrillo' y la banca en la sombra

El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) considera que las perspectivas de un aterrizaje suave de la economía no deben hacer bajar la guardia ante las vulnerabilidades que acechan al sector inmobiliario, entre las que destaca el elevado nivel de deuda y su impacto sobre el sector inmobiliario, así como las vinculadas a la intermediación financiera no bancaria, conocida como 'banca en la sombra'. "Si bien el recuerdo de las turbulencias pasadas se desvanece y crece el optimismo sobre un aterrizaje suave de la economía mundial, es importante subrayar que persisten riesgos de cola", ha advertido el presidente del FSB, el holandés Klaas Knot, en una carta remitida a los ministros de Finanzas y a los banqueros centrales del G20 antes de la cumbre que celebrarán esta semana en Río de Janeiro. De hecho, para el banquero central de Países Bajos las principales vulnerabilidades subyacentes del sistema financiero no han desaparecido, por lo que insta a los países del G20 a mantener el enfoque sobre la construcción de resiliencia. Entre las principales áreas de preocupación, el presidente del FSB señala los niveles de deuda "históricamente altos" acumulados en el sector privado y público cuando las presiones sobre el servicio de la deuda podrían aumentar aún más en un entorno de tipos altos durante un periodo prolongado o si el crecimiento económico flaquea. "En este contexto, es necesario seguir de cerca las vulnerabilidades del mercado inmobiliario", ha advertido Knot, incluyendo los elevados precios de las propiedades residenciales en algunas jurisdicciones y las presiones generalizadas sobre los bienes raíces comerciales en medio de una dinámica cambiante del mercado. Asimismo, el FSB pide no dejar de prestar atención a las vulnerabilidades del sector financiero no bancario, incluidos los focos de apalancamiento oculto o excesivo, que siguen siendo una fuente potencial de riesgo sistémico. En este sentido, ha indicado que, combinadas con las altas valoraciones de los activos en algunos mercados, estas vulnerabilidades aumentan el potencial de fuertes correcciones de precios en caso de turbulencias cuando tales 'shocks' podrían ser más probables en un contexto de mayor incertidumbre geopolítica, que pone de relieve la importancia de mejorar la colaboración internacional. De tal modo, el banquero central holandés considera que, para mejorar la resiliencia del sistema financiero global, es fundamental culminar las reformas de la 'banca en la sombra' y el firme compromiso de su implementación total y oportuna, incluyendo aquellas encaminadas a mejorar el riesgo de liquidez y para abordar las vulnerabilidades relacionadas con el apalancamiento. "Es necesario un enfoque político ambicioso para mitigar los riesgos para la estabilidad financiera asociados con el apalancamiento", ha añadido Knot, para quien las crisis financieras "son demasiado costosas" como para tolerar la persistencia de vulnerabilidades que las autoridades ya han identificado y acordado abordar.

