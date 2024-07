Daniela Santiago celebra la reaparición de Amaia Montero y su emotivo regreso al escenario: "Está recuperada"

Daniela Santiago ha compartido su entusiasmo y admiración por Amaia Montero tras su reciente regreso a los escenarios de la mano de Karol G. El equipo de Europa Press ha podido hablar con la actriz, quien ha desvelado cómo se encuentra la artista: "Muy bien, o sea, cantando genial. La hemos visto recuperada". La modelo ha afirmado que la cantante luce "muchísimo mejor de salud y ánimos". También ha destacado la impresionante recuperación de Montero, quien ha demostrado tener muchas ganas de volver a actuar. "Yo, por lo menos, lo que he percibido es que está recuperada y que tiene ganas de volver a los escenarios", ha señalado. La emoción de Daniela al ver a Amaia en el escenario ha sido evidente. "Mira, mira, mira cómo me han dejado los pelos: ¡como escarpias! Muy guay. Precioso, precioso. O sea, cuando ha salido, los pelos de punta", ha declarado, describiendo la experiencia como profundamente conmovedora. Además, Santiago ha revelado que incluso le ha enviado un mensaje directo a Montero, pidiéndole que no deje la música: "Le he escrito un privado diciéndole que, por favor, vuelva a los escenarios. La echamos de menos". Finalmente, la actiz ha enfatizado la importancia de su retorno, añadiendo: "De verdad, o sea, dos años sin cantar, demasiado tiempo para un artista tan grande como lo es ella".

Compartir nota: Guardar Nuevo