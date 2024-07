Borrell dice que la opinión de la CIJ sobre Israel remplaza "los fracasos de la política"

Bruselas, 22 jul (EFE).- El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo este lunes que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que el pasado viernes dictaminó que los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este son ilegales, ha reemplazado "los fracasos de la política".

"El derecho internacional ha llegado para reemplazar los fracasos de la política", aseguró Borrell en una rueda de prensa al término de la reunión que los ministros de Exteriores de la UE celebraron hoy en Bruselas.

El jefe de la diplomacia europea, señaló que "por más legítimas, por más fuertes (que sean), las instituciones internacionales no están ahí para implementar la ley. Son los actores políticos quienes tienen que implementar la ley".

La CIJ consideró que las políticas israelíes de asentamientos "violan el derecho internacional" y su "presencia continua" en Palestina es "ilegal", y le exigió la “evacuación de todos los colonos”, el “desmantelamiento” del muro de separación, y la devolución de tierras a sus residentes originales desplazados desde 1967.

En este sentido, Borrell afirmó que "nos encontramos en una situación en la que el derecho internacional nunca ha estado tan alejado de la situación sobre el terreno".

Porque "no hay alto el fuego, no hay un plan para en Gaza. (...) Al contrario, continúa habiendo operaciones militares en Gaza y se está convirtiendo en banal decir hoy, mañana, ayer y pasado mañana que se está matando a centenares de personas bajo las bombas y que los rehenes (israelíes en manos del grupo islamista palestino Hamás) aún no se han liberado".

Ante esta situación, Borrell dijo que "la comunidad internacional tiene que despertar y la UE debe hacer más para apoyar los esfuerzos de un proceso de paz".

El alto representante recordó que la Comisión Europea tiene previsto presentar en septiembre una propuesta para ayudar económicamente a la Autoridad Palestina, en un programa sujeto a reformas. EFE

