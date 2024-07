Abel Ruiz: "Es una experiencia única, no tiene nada que ver con una Eurocopa o un Mundial"

El internacional español Abel Ruiz ha asegurado que vivir unos Juegos Olímpicos es "una experiencia única que no tiene nada que ver con una Eurocopa o un Mundial", además de recalcar la importancia del "grupo" y de "la idea" común para afrontar un torneo en el que se estrenarán este jueves ante Uzbekistán. "Es una experiencia única, que no hemos vivido nunca y que no tiene nada que ver con una Eurocopa o un Mundial. Es bonito relacionarse con deportistas de otros comités y de otras nacionalidades. Estamos disfrutando mucho de estos primeros días aquí en París, pero estamos concentrados en el partido. Para nosotros es importante empezar bien y nos estamos preparando para ello. Tenemos muchas ganas de que ya empiece a rodar el balón", señaló en una rueda de prensa junto al Comité Olímpico Español (COE). Por otra parte, el nuevo delantero del Girona afirmó que están tranquilos y que no tienen presión por el hecho de que los consideren favoritos. "Creo que presión no, venimos a disfrutar y a dar el máximo de nosotros. Creo que es una competición muy bonita y poder estar aquí ya es muy ilusionante; estoy orgulloso de poder representar al Comité Olímpico Español y creo que presión para nada. Vamos a salir al primer partido con muchísima ilusión, con muchísima ambición y en busca de los primeros tres puntos", expresó. "A los más jóvenes siempre les intento decir que lo más importante es el grupo. La unión aquí en la selección, viniendo de diferentes clubes, siempre es lo más importante. Debemos intentar ir todos hacia el mismo camino, juntar una idea. Es un bonito reto para el míster y también para nosotros, hacer un buen grupo y una buena piña y que todos pensemos en lo mismo", prosiguió. Por último, el valenciano analizó el duelo ante Uzbekistán. "En octubre o noviembre, los de la Sub-21 jugaron con ellos y tenemos buena información de ese partido. Es una muy buena selección que seguro que nos va a poner las cosas muy difíciles. Vamos a tener que dar el 100% para poder conseguir los primeros tres puntos, eso es seguro", finalizó.

