Previa del España - Argentina

La selección española masculina de baloncesto se enfrentará este viernes (20.00 horas) a la de Argentina en el Palacio Multiusos de Guadalajara, en lo que significará el penúltimo encuentro amistoso de los pupilos de Sergio Scariolo antes de afrontar los Juegos Olímpicos de París (Francia), previstos del 24 de julio al 11 de agosto. Con el base Juan Núñez y el alero Joel Parra complementando los recientes entrenamientos de Scariolo, y quizá ambos con minutos a lo largo de este partido para dosificar a los hombres clave, la cita olímpica se acerca para España, que medirá sus hechuras ante un rival que no acudirá al gran e inminente evento parisino. La derrota encajada el 21 de agosto de 2023 frente a Bahamas, en el Torneo Preclasificatorio, no le costó el puesto a Pablo Prigioni, que sigue como entrenador de un equipo con el prestigio en reconstrucción. De hecho, la 'Albiceleste' tampoco disputó el Campeonato del Mundo de 2023 por una derrota clave ante el combinado de República Dominicana. Para establecer sus nuevos mimbres desde el banquillo, Prigioni ha mirado hacia las competiciones españolas, de las cuales él es buen conocedor. Nueve de sus 12 convocados para los partidos amistosos de este verano juegan en España, a razón de siete que el pasado curso militaron en equipos de la Liga Endesa y dos en clubes de la LEB Oro. Estos dos últimos, el pívot Francisco Caffaro (Movistar Estudiantes) y el alero Patricio 'Pato' Garino (Baloncesto Fuenlabrada), pasarán de ser adversarios en la capital española a coincidir desde la temporada 2024/25 en el club 'telefónico'. Del resto de la lista de Prigioni, sobre todo destaca el juego exterior que le aporta el Real Madrid. El alero Gaby Deck y especialmente el base Facu Campazzo, nombrado MVP de la Liga Endesa 2023/24, son dos pilares en un elenco que incluye a Nico Laprovittola, base del FC Barcelona; a Juani Marcos, base del Bàsquet Girona; a Juampi Vaulet, alero del BAXI Manresa; a Nico Brussino, alero del Dreamland Gran Canaria; y a Juan Fernández, pívot del Río Breogán que recientemente ha fichado por el Bàsquet Girona. Enfrente, Scariolo hará pocas pruebas con una plantilla ya definida para los JJ.OO., más allá de que Núñez y Parra entren o no en acción sobre la cancha guadalajareña. Será un partido con presumible emoción para el pívot Usman Garuba, criado en Azuqueca de Henares y que está en plena negociación de su futuro, apuntando a un regreso al Real Madrid. Junto a él, los hermanos Willy y Juancho Hernangómez tendrán otra opción de reivindicarse como primordiales en el poste bajo. Mientras tanto, Lorenzo Brown acaparará más galones en la dirección de juego, Xabi López-Arostegui volverá a ser en defensa un factor determinante y los veteranos Sergio Llull y Rudy Fernández afinarán su puntería. FICHA TÉCNICA. --EQUIPOS: ESPAÑA: Brown, Llull, López-Arostegui, Aldama y Willy Hernangómez --posible quinteto inicial--; Juancho Hernangómez, Abrines, Brizuela, Díaz, Garuba, Pradilla, Rudy Fernández, Núñez y Parra. ARGENTINA: Campazzo, Deck, Brussino, Vildoza y Caffaro --posible quinteto inicial--; Redivo, Garino, Bolmaro, Laprovittola, Marcos, Vaulet y Juan Fernández. --PABELLÓN: Palacio Multiusos de Guadalajara. --HORA: 20.00/Teledeporte.

