Luka Modric: "El Real Madrid lo es todo para mí"

El centrocampista croata Luka Modric se mostró agradecido y orgulloso de renovar una temporada más con el Real Madrid, un club que "lo es todo" para un jugador legendario con la camiseta blanca y que esta campaña será capitán, algo "muy bonito y especial". "Estoy muy feliz por renovar un año más con el Real Madrid. Es especial poder seguir en el Real Madrid. Estoy muy feliz y orgulloso. Quiero agradecer al club, al presidente y al entrenador su confianza, que me ha permitido seguir un año más en el mejor club del mundo", dijo este jueves en una entrevista a Real Madrid TV, un día después del anuncio oficial de su renovación hasta 2025. "Desde que llegué he crecido como jugador y como persona y en todos estos años el Real Madrid me ha ayudado mucho. Por eso, el Real Madrid significa mucho para mí y para mi familia. Es nuestra casa y así nos sentimos. Es todo para mí", añadió. Además, el croata, que cumplirá trece temporadas de blanco, reconoció una emoción "especial" por ser primer capitán. "Es una responsabilidad enorme. Cuando ves a los capitanes que ha tenido el Madrid durante los años y poder ser capitán del Real Madrid es algo muy bonito, especial y estoy muy contento por poder representar al Madrid como capitán", afirmó. Modric confió en agrandar su palmarés, tras 26 títulos con el Madrid. "Nunca imaginé todo lo que me ha pasado, sobre todo estar tantos años aquí. En parte juega la genética, que es buena, pero entrenar aquí, con muchos jóvenes que te empujan para trabajar más, te hace mejorar cada día. No te puedes relajar. Y luego entrenando fuera de Valdebebas también, cuidarme y hacer todo lo necesario para estar a este nivel con esta edad", dijo. "Tener la posibilidad de ser el jugador con más títulos en el Real Madrid es algo increíble. Hay muchos títulos por delante para el equipo y hay mucha ilusión, para mí y para el equipo. Estoy preparado para lo que me espera. Ojalá ganemos mucho esta temporada y me convierta en el jugador con más títulos", añadió. El croata hizo mención especial a sus seis 'Champions' tras la Decimoquinta del club lograda el pasado curso. "Es algo increíble empatar con Paco Gento. Ganar una Champions es algo increíble y todavía siempre me acuerdo de la Décima, que fue algo especial. Luego, ganándola una vez, quieres otra y otra, porque lo sientes y ves lo que significa para el club y para los aficionados", dijo. Por último, Modric tuvo palabras de especial agradecimiento a su presidente Florentino Pérez y destacó el fichaje de Mbappé. "Sólo tengo palabras de agradecimiento al presidente por todo lo que ha hecho por mí desde mi llegada. Me ha ayudado a seguir en el Real Madrid. Sigue confiando en mí y significa mucho para mí. Es el mejor presidente del mundo. Lo que ha hecho del Real Madrid... lo ha llevado a una dimensión increíble", comentó. "Estoy contento de que por fin haya llegado al Real Madrid. Es uno de los mejores y lo ha demostrado durante todos estos años. Es un jugador que ha ganado el Mundial, contra mí desafortunadamente, pero estoy muy contento de que esté a mi lado. Todos le vamos a ayudar en cualquier cosa para que se adapte y muestre su talento y puede llegar al máximo", terminó.

