Los Reyes ofrecerán el 29 de julio la tradicional recepción a la sociedad balear en el Palacio de Marivent

Los Reyes Felipe VI y Letizia, acompañados de la reina emérita Doña Sofía, recibirán, un año más, a una representación de la sociedad balear en el Palacio de Marivent. Este 2024, la recepción se celebrará el 29 de julio a las 21.00 horas. Esta cita, habitual en el calendario estival de Sus Majestades, ha tenido lugar otros años en el Palacio de la Almudaina, pero desde 2022 se celebra en la residencia de los Reyes en Mallorca. Está previsto que la semana anterior a la recepción a la sociedad balear en Marivent, el Rey lleve cabo sus tradicionales encuentros con las autoridades de las Islas, en este caso en el Palacio de la Almudaina. La presidenta del Govern, Marga Prohens; el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, serán, de este modo, recibidos por Felipe VI en el palacio real. Otro evento al que acudirá, un año más, el monarca será la Copa del Rey MAPFRE. Los días 28 y 29 de julio Felipe VI navegará a bordo del 'Aifos' por la Bahía de Palma y será el encargado, una vez finalizada la regata (3 de agosto) de entregar los trofeos en un acto oficial que dará comienzo a las 21.00 horas en Ses Voltes. También es habitual que la Familia Real, los días que visita la isla, realice un posado en algún lugar de Mallorca como recientemente han sido la Cartoixa de Valldemossa o los Jardines de Alfabia. Y como ha ocurrido otros años, es previsible que este 2024 la Reina Letizia repita como invitada al Atlàntida Mallorca Film Fest, que este año se celebra su 14ª edición el 26 de julio en La Misericordia. DECLINADA LA INVITACIÓN DE LA CASA REAL Algunos representantes políticos ya han avanzado que declinan la invitación de la Casa Real a la recepción del 29 de julio en Marivent. Es el caso del portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, quien en sus redes sociales ha hecho público su rechazo. "Si quiero comer cuatro canapés y beber dos colas todavía me lo puedo pagar, no tengo necesidad de rendir homenaje al representante de una institución antidemocrática, de un poder represor de mi pueblo y de una familia multisecularmente corrupta", ha escrito el ecosoberanista. También el portavoz de MÉS en el Consell de Mallorca, Jaume Alzamora, ha declinado la invitación. "Un año más, desde mi aspiración política y personal a disolver la monarquía, un anacronismo incompatible con un estado moderno y democrático, he declinado la invitación", ha escrito, considerando que "lo que debe hacer Felipe VI es pedir disculpas como le ha exigido el pleno del Consell de Mallorca" por otorgar el título Real a la Acadèmi de sa Llengo Baléà.

