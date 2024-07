La OMS y el ECDC publican una guía de consejos de salud para acudir a los Juegos Olímpicos o Paralímpicos de París

La OMS/Europa, el Ministerio de Salud y Prevención de Francia, Salud pública de Francia y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) han elaborado conjuntamente una guía de consejos de salud pública para los espectadores de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 con el fin de promover su salud, seguridad y bienestar. La guía de consejos, que ofrece reglas simples para mantenerse protegido de posibles riesgos para la salud a la vez que se disfruta de la experiencia, incluye orientación sobre temas que van desde las vacunas que los viajeros pueden necesitar antes de emprender sus viajes hasta información sobre cómo protegerse contra diversas enfermedades, como enfermedades respiratorias o enfermedades transmitidas por mosquitos y garrapatas. En este sentido, los expertos han recomendado que adultos y niños consulten con un médico si se debe recibir alguna vacuna antes de viajar, de acuerdo con el calendario nacional de vacunación. Las vacunas recomendadas pueden incluir protección contra el sarampión, la tos ferina, tétanos, difteria, polio, Covid-19 u otras enfermedades. Sobre todo, han hecho hincapié en tomar precauciones ante el aumento de casos de sarampión en Europa y Francia en caso de no estar vacunado o no haber pasado la enfermedad con anterioridad. Además de la prevención que otorga la vacunación, para protegerse de infecciones respiratorias han sugerido evitar el contacto con personas enfermas, lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse la cara. En caso de presentar síntomas, se debe permanecer en casa o en el hotel para limitar el contacto con otras personas y utilizar mascarilla cuando la distancia social no sea posible. Ante la probabilidad de altas temperaturas en Francia durante la celebración de los eventos, la guía también ofrece consejos sobre cómo soportar el calor. Para ello, ha aconsejado permanecer en lugares frescos el mayor tiempo posible, beber entre 2 y 3 litros de agua diarios para mantenerse hidratado, evitar la exposición directa al sol mediante el uso de ropa larga, transpirable y de colores claros, así como sombrero y gafas, y recordar emplear protector solar. Asimismo, han pedido estar atentos ante las enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue, la fiebre chikungunya, Zika o la fiebre del Nilo. También han destacado la precaución ante las enfermedades transmitidas por garrapatas, que aumentan su presencia entre abril y septiembre. Como medidas de protección, han señalado el uso de ropa transpirable que cubra la mayor parte del cuerpo y repelentes contra insectos. Por último, han incluido información sobre la salud sexual, con el objetivo de protegerse ante infecciones de transmisión sezual, y el consumo de alcohol y tabaco en Francia, donde está prohibido el consumo de alcohol por menores de edad y fumar en espacios interiores. En caso de necesitar asistencia médica de emergencia, la guía incluye enlaces a sitios web y números de teléfono útiles, como el 112 o el 15, y recuerda a los ciudadanos de la Unión Europa y del Espacio Económico Europeo que se aseguren de llevar la Tarjeta Sanitaria Europea para recibir atención.

