Enrique Cerezo: "Morata va a triunfar en el Milan"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, dio por hecha la salida de Álvaro Morata e incluso afirmó que "triunfará en el Milan", al tiempo que no pudo asegurar el futuro de Joao Félix, aunque apuntó que el equipo rojiblanco le está "esperando". "Morata ha decidido marcharse, nosotros no le hemos puesto ningún problema. Cada uno juego donde quiere jugar. Es un magnífico jugador, un magnífico capitán de la selección española y yo creo que va a triunfar en el Milan", afirmó a los medios antes del tradicional cochinillo de pretemporada en Segovia. Cerezo pidió calma a los aficionados porque el mercado aún es largo y recordó la buena trayectoria del Atlético en la última década. "Lo que tenemos es proyectos, el equipo técnico está trabajando. Están trabajando en ello", añadió preguntado por Le Normand. "Queremos hacer un gran equipo para que acompañen a todo lo bueno que tenemos", apuntó. "Espero estar entre los tres primeros y la ilusión de poder conquistar la Liga, la Champions y la Copa del Rey. Tenemos que ser consecuentes con lo que tenemos, hay equipos que cuentan con más posibilidades. En estos últimos años hemos conseguido lo que no han conseguido muchos, 12 años seguidos en Europa", comentó. "En estas Ligas que han pasado, que la española ha sido la más fuerte, contra Messi y Cristiano, el Atlético ha ganado dos Ligas", añadió, insistiendo en que el club hará los deberes. "Estamos a mes y medio de que se cierre el tema de los fichajes. Hay que saber esperar, siempre hemos tenido buenas opciones", dijo. Por otro lado, Cerezo fue preguntado por un Joao Félix que la pasada campaña estuvo cedido en el FC Barcelona. "Joao Félix está disfrutando de unas vacaciones. Joao es un gran jugador y triunfará en el equipo que vaya, habrá que esperar lo que quiere el jugador, es un jugador nuestro y le estamos esperando", terminó.

