TikTok permite acceder a adolescentes a su tienda aunque está prohibida para menores de 18 años, según TechCrunch

TikTok permite el acceso a usuarios menores de edad a su tienda, TikTok Shop, a pesar de estar prohibida para menores de 18 años, un error que registra la aplicación cuando no reconoce que estos han indicado una edad incorrecta al crear su cuenta y después utilizan las herramientas de control parental disponibles. La plataforma social introdujo este servicio de venta en septiembre del año pasado, cuando indicó que éste permitiría a los usuarios encontrar y adquirir los productos que ven en los vídeos sin tener que salir de la aplicación. TikTok Shop se lanzó primero en Estados Unidos y actualmente también está disponible en Reino Unido e Indonesia, aunque se espera que esta funcionalidad llegue a otras regiones como España, Alemania, Italia o Francia este verano. Esta experiencia dispone de un programa de afiliados con el que los creadores de contenido pueden contactar con los vendedores para monetizar sus vídeos, así como un servicio de ayuda al cliente, que en ningún caso puede ser menor de 18 años, tal y como explica en su página web. TikTok estaría violando esta última norma al permitir a algunos adolescentes acceder a la pestaña de su tienda, tal y como ha comprobado recientemente TechCrunch. Este medio ha matizado que esto es posible cuando un adolescente no indica su edad real al registarse en la aplicación de modo que, aunque luego un adulto (padre, madre, tutor) le solicite el emparejamiento de sus cuentas, pueden seguir teniendo acceso a funciones exclusivas para mayores de edad, como TikTok Shop. Conviene recordar que TikTok dispone de una serie de funcionalidades de control parental recogidas en la herramienta Family Pairing (Sincronización familiar), que permite que un adulto administre el tiempo en pantalla, las opciones de contenido y la privacidad de la cuenta de un adolescente después de vincular las dos cuentas en la aplicación. Para ello, el usuario menor de edad debe acceder a los ajustes de la 'app' y responder 'Adolescente' a la pregunta "¿Quién usa esta cuenta de TikTok" en la pantalla de Configuración, misma pregunta a la que debe responder el adulto responsable de su supervisión, indicando que es el prgenitor. Finalmente, la plataforma genera un código QR en el dispositivo del adulto para que el menor lo escanee y concluya la vinculación de ambas cuentas. Desde TechCrunch creen que pasar por este proceso de contol parental debería "ser una señal" para la plataforma de que el usuario más joven ha mentido sobre su edad. Sin embargo, una vez terminada la configuración de Family Pairing, la aplicación muestra a estos menores la pestaña 'Tienda' junto a los 'feeds' 'Para ti' y 'Siguiendo' de TikTok'. Este medio, que ha creado dos cuentas (una que presuntamente pertenecía a un adolescente y otra a un adulto) y las ha enlazado mediante la herramienta de control parental, ha comprobado que la aplicación solo elimina la pestaña de la tienda cuando se activa el Modo restringido. El Modo restringido limita la exposición a contenido que puede no ser adecuado para todos los usuarios, como aquel que presenta vídeos para adultos. Tal y como explica TikTok en su web, algunas funciones dejan de estar disponibles si se usa el mjodo restringido, incluido el acceso al 'feed' 'Siguiendo' o las transmisiones en vivo. No obstante, este medio ha dicho que no pudo lograr que la cuenta del adolescente pasara a este modo sin desinstalar primero TikTok por completo del dispositivo y, después, iniciar sesión de nuevo con la información de la cuenta del adolescente. A raíz de sus pruebas, TechCrunch ha reconocido finalmente que "existen lagunas en la capacidad de TikTok para aplicar sus controles y políticas parentales de manera efectiva" en el caso de que los adolescentes quieran saltarse la normativa que aplica la plataforma.

