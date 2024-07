Samsung apoya la psicología y bienestar de los paralímpicos españoles en Paris 2024

Samsung Electronics, patrocinador oficial del Comité Paralímpico Español, ha trasladado la importancia del entrenamiento y el bienestar mental para lograr los mejores resultados en los Juegos Paralímpicos de Paris 2024, del 28 de agosto al 8 de septiembre, en un acto en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) del Consejo Superior de Deportes (CSD) en Madrid. La atleta Sara Andrés y el judoca Sergio Ibáñez han llevado a cabo exhibiciones deportivas para la prensa especializada y ha dado a conocer cómo el uso de la aplicación 'Unnoise' de Samsung, que permite personalizar el nivel de tolerancia de decibelios y atenuar automáticamente los sonidos que sobrepasen el límite prefijado, les ayudan en la preparación de los Juegos Paralímpicos Paris 2024. La aplicación, recientemente optimizada para su uso en los nuevos dispositivos Galaxy Z Fold 6 y los auriculares Galaxy Buds3 Pro, contribuye a mejorar la concentración de los atletas en momentos de distorsión auditiva, muy frecuentes en este tipo de citas deportivas con gran afluencia de público. Con Unnoise es posible personalizar el nivel de tolerancia de decibelios y activar la cancelación activa de ruido de los auriculares para atenuar automáticamente los sonidos que sobrepasen el límite prefijado. De esta forma, la aplicación funciona como un escudo sonoro que permite a los atletas concentrarse mejor en sus entrenamientos y los momentos previos a la competición de alto nivel. Durante la presentación, Miguel Ángel Ruiz, Head of Brand Strategy &Innovation de Samsung Electronics, ha destacado la apuesta de la compañía por "acompañar" a los deportistas paralímpicos camino a los Juegos de París para dar visibilidad no solo a sus logros deportivos sino a las necesidades psicológicas en las que "el poder transformador de la tecnología puede suponer una ventaja de cara a sus entrenamientos y rendimiento durante los Juegos". Los embajadores de la marca Sara Andrés y Sergio Ibáñez explicaron cómo emplean la tecnología de Samsung para entrenar y concentrarse en las pistas del CAR en Madrid. COLABORACIÓN CON PARALÍMPICOS En numerosos encuentros entre la multinacional y el Comité Paralímpico (CPE) se expresó la necesidad de los deportistas de élite de una adecuada gestión psicológica para evitar un nivel de agotamiento que se traduce en problemas físicos, desde lesiones deportivas hasta ansiedad y depresión. Por ello, Samsung anunció su compromiso con la familia paralímpica en la gestión de la presión, el mantenimiento de la concentración y el manejo de las emociones a través del Servicio de 'Psicología y Bienestar'. Gracias a este servicio, los deportistas paralímpicos contarán con un equipo de psicólogos coordinados por un responsable, especializados en el ámbito deportivo y la salud mental, que ayudan a garantizar el bienestar general y el máximo rendimiento, con una amplia variedad de enfoques terapéuticos, incluyendo terapia cognitivo-conductual, técnicas de relajación, entrenamiento en habilidades sociales y estrategias de gestión del estrés. EL PAPEL DE LA TECNOLOGÍA Samsung lleva más de 25 años ofreciendo tecnología móvil transformadora para compartir el espíritu olímpico. Además, la compañía apuesta por la promoción del bienestar integral, diseñando programas que incluyen actividades de autocuidado, mindfulness, ejercicio físico adaptado y hábitos de sueño saludables. A largo plazo, el objetivo es proporcionar un servicio completo que no solo mejore el rendimiento deportivo, sino que también promueva el bienestar mental y físico de los deportistas paralímpicos. Como forma parte de la filosofía de la marca, la tecnología solo tiene sentido si está al servicio de las personas. Con esa idea, la integración entre el hardware más actual de la familia de plegables Galaxy Z Fold 6 y Z Flip 6 y los auriculares Galaxy Buds3 y Galaxy Buds3 Pro, permite derribar barreras también en el entorno del deporte. La inteligencia artificial en el smartphone permite acceder a procesos de IA híbrida para maximizar el rendimiento del terminal y prolongar la duración de su batería. Los auriculares añaden a la tecnología de cancelación nuevos modos, lo cual permite afinar mejor las escenas prestablecidas en 'Unnoise' para mayor precisión y comodidad de uso bajo los parámetros del programa 'Psicología y Bienestar'.

Compartir nota: Guardar Nuevo