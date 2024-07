Redondo pide incorporar a todos los ayuntamientos al Sistema VioGén para luchar contra la violencia de género

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha destacado este martes la necesidad de incorporar todos los ayuntamientos al Sistema VioGén, así como que las policías locales también estén coordinadas. "Necesitamos incorporar todos los ayuntamientos a este sistema (VioGén), que las policías locales también estén coordinadas. Hay trabajo por hacer, que lo hemos hecho mucho ya. Y el futuro es nuestro, porque el futuro es desterrar esta violencia salvaje, esta violencia que implica la mayor vulneración de derechos humanos que tiene nuestro país", ha señalado Redondo antes de firmar con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una declaración de colaboración para abordar de forma "eficaz" la lucha contra la violencia de género. "Mantener este compromiso garantiza la generación de las alianzas necesarias para el abordaje eficaz de esta situación de desigualdad extrema para las mujeres", refleja el texto de la declaración conjunta, a la que ha tenido acceso Europa Press Precisamente, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha incidido en la "unidad, unidad de todos los demócratas, unidad de las fuerzas de este país", frente a los asesinatos de violencia machista. En este sentido, Redondo ha explicado antes de la firma del documento, que ha tenido lugar en la sede de la FEMP, que el machismo "sigue matando, y asesinando mujeres y niños". En todo caso, ha añadido que se lleva combatiendo "poco tiempo" en términos históricos, prácticamente 20 años, desde la Ley Integrada contra la Violencia de Género. "El machismo está inserto en nuestra sociedad, es a nivel global, y, por lo tanto, es muy complicado, es muy complejo hacerle frente. Por eso, es imprescindible la colaboración, la cooperación de todas las fuerzas, lógicamente políticas, sociales, institucionales, para ir avanzando en la dirección", ha señalado Redondo. REDONDO INSISTE EN "ACORRALAR AL VIOLENTO" En todo caso, ha recalcado que, a su juicio, el futuro es "de esperanza", pero ha pedido no "bajar la guardia" y seguir insistiendo en las medidas para "acorralar al violento" e "indicarle el camino de abandonar la violencia. "Necesitamos que las mujeres tengan igual libertad, igual derecho y solamente desarmando esa violencia podremos avanzar en esa dirección", ha indicado. Asimismo, Redondo ha insistido en que la violencia de género "es un problema de país, es un problema de toda la sociedad". Igualmente, ha incidido en la importancia de la denuncia para evitar asesinatos machistas. Por otro lado, Redondo ha indicado que la semana pasada tuvo lugar una reunión interministerial para avanzar en la posibilidad de reforzar en Atención Primaria la detección de víctimas de violencia de género. "Necesita tiempo ese médico en Atención Primaria, necesita poder preguntar y poder desarrollar una conversación de la que luego se derive una denuncia o una puesta a disposición de ese caso a la Fiscalía", ha asegurado para añadir que ese protocolo se va a "actualizar". INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA DETECTAR CASOS EN ATENCIÓN PRIMARIA Además, ha explicado que "hay mucho todavía que hacer", pero ha añadido la posibilidad de incorporar métodos y mecanismos de inteligencia artificial para "coadyuvar en esta detección y que puedan ser, de alguna manera, conocidos por los médicos de Atención Primaria y se agilice, de alguna manera, la detección". Por su parte, la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, ha señalado que esta colaboración lo tienen que en reconocimiento a las víctimas de violencia de género. "Y sobre todo estamos lanzando el mensaje a todas y a todos los españoles y es que no perdonamos, no olvidamos y que además vamos a trabajar juntos y vamos a trabajar juntas", ha subrayado. En esta misma línea, ha apuntado que tienen que recorrer el camino "con responsabilidad, con mucho trabajo, con mucha responsabilidad, pero sobre todo con muchísima humanidad". Así, ha destacado el compromiso de los 8.132 ayuntamientos de España para trabajar contra la violencia de género. Precisamente, en la declaración conjunta, la FEMP se compromete a garantizar a las víctimas servicios de asistencia, policía local y todos los agentes intervinientes en el proceso de acompañamiento y atención a las mujeres víctimas. "Soy consciente, somos todos conscientes que esto no es una cuestión de ideología, es una cuestión de principios, es una cuestión de corazón, es una cuestión de sentimientos, insisto, es una cuestión de humanidad", ha afirmado. Por otro lado, García-Pelayo ha pedido a la ministra que se tenga en cuenta a los ayuntamientos para la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. "No es posible que un pacto se vuelve sin contar, pues con ese tejido, con esa red que es la que está más cerca a los ciudadanos, y sobre todo más cerca a las mujeres que sufren, que somos los ayuntamientos", ha reivindicado. Además, la presidenta de la FEMP ha solicitado más medios para luchas contra la violencia machista. "Es verdad que animamos a la denuncia, pero luego también tenemos que estar a la altura de esa confianza que las mujeres depositan en nosotros", ha precisado. "Entonces yo lo que espero y lo que siento con esta firma es que, bueno, nos vamos a dar la mano y vamos a hacer precisamente que las mujeres que sufren la violencia al menos sientan que esto no es una cuestión política, que con independencia de las cifras políticas que tengamos la ministra y yo o el resto de compañeras que están en la federación, ponemos por encima otro valor mucho más importante, que es el de su seguridad, el de su vida, el de su libertad y que no nos vamos a rendir", ha concluido.

