Los 17 bailarines becados del musical 'Malinche' denuncian a la Policía por "coacciones"

Un total de 17 bailarines becados que han participado en el musical 'Malinche' han interpuesto una denuncia contra la Policía por "coacciones" tras ser interrogados antes de la detención del creador del espectáculo, Nacho Cano, por supuestas contrataciones irregulares. Así lo ha confirmado a Europa Press el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, también encargado de la defensa jurídica de Cano, y que además ha interpuesto otra denuncia por la retención de una joven de 15 años que no estaba trabajando, sin aviso a sus padres. Este mismo despacho ha señalado que las denuncias han sido repartidas y previsiblemente se aunaurán en un solo jugzado de instrucción, el número 36 de Madrid. Las denuncias recogen una actuación de "coacciones" de los agentes hacia los bailarines, además de documentos manipulados. La semana pasada, en rueda de prensa, el propio Cano avanzó estas denuncias por parte de los alumnos becados en su producción por la actuación "coactiva" de la Policía -"les llegaron a mirar los móviles"-. Es por ello que ya estaban decididas la interposición de las 17 denuncias por el trato "achantador" sufrido por los jóvenes, apuntando Cano al jefe de la comisaría de Leganitos. La versión de Cano respecto a su detención comienza con la reafirmación de que no se trata de 17 trabajadores, sino de alumnos becados -que también participan en el escenario en ocasiones como parte de esa formación- que viene de México "con todas las cuestiones legales" cumplidas. Una vez empezado el programa de becas hace cerca de un año, se les proporciona a estos alumnos alojamiento en un hostel de Callao y a través de un programa se van incorporando al escenario. Sin embargo, reconoció que en esas primeras semanas surgieron "problemas con una persona conflictiva" y se decidió que se apartara del programa. "Se decide que esta persona se tiene que volver a México, se le pone billete y no quiere y amenaza con que va a denunciar. Pasa el tiempo, seguimos con el programa y hace dos semanas se presentan doce personas de la Policía con una inspectora de trabajo en la escuela donde se imparten clases", apuntó el exmiembro de Mecano, quien asegura que ahí empezó el trato "coactivo". "No hacen falta doce policías para controlar a esta gente, a menos que quieras achantar o coaccionar", destacó la semana pasada, para luego explicar que los jóvenes estuvieron desde las 14.00 hasta la 1.00 de la mañana en comisaría. Una semana después le avisaron también de que tenía que ir a declarar y se produjo su detención y posterior puesta en libertad.

