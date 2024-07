Austria rechaza el boicot a Orbán y enviará ministros a reuniones informales bajo la presidencia húngara de la UE

El canciller de Austria, Karl Nehammer, ha criticado las últimas acciones del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que viajó por sorpresa a Moscú en contra de la posición de la Unión Europea de apoyo sin fisuras a Ucrania, aunque ha adelantado que Viena rechaza el boicot a la presidencia de turno del Consejo de la UE, este semestre en manos de Hungría, y sí enviará a sus ministros a las reuniones informales. "Debemos confrontar a Viktor Orbán con sus acciones descordinadas, pero no boicotear la presidencia del Consejo. Los ministros del Partido Popular Austriaco segirán participando en consejos y reuniones, tenemos mucho que hacer", ha manifestado el canciller Nehammer, según informaciones recogidas por el diario austriaco 'Heute'. El mandatario austriaco ha reconocido que Orbán rompió "un tabú" como es el hecho de actuar por su cuenta en la cuestión ucraniana, sin embargo ha incidido en que el bloque comunitario no puede responder del mismo modo "rompiendo otro tabú" como es el boicot a una presidencia de turno. "La Comisión de la Unión Europea y la Presidencia del Consejo deberían resolver los conflictos mediante el debate, no mediante llamamientos al boicot. El diálogo es el requisito previo más importante para el progreso y las soluciones comunes en todos los niveles políticos", ha aseverado un Nehammer que considera que el fin del diálogo en el bloque "es la peor de todas las soluciones". Estas declaraciones del jefe de Gobierno austriaco se producen después de que la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se uniera en la víspera al boicot de algunos gobiernos europeos y anunciara que no enviará comisarios a las reuniones informales que Hungría celebre en su territorio durante la presidencia semestral del Consejo de la UE. Ya en una discusión a nivel de embajadores celebrada la semana pasada, todos los Estados miembro a excepción de Eslovaquia reprendieron al Gobierno húngaro por la ambigüedad con la que su primer ministro viajó sin tener mandato para hablar en nombre de la Unión pero rodear la visita de los símbolos de la presidencia del Consejo de la UE. Así, acusaron a Orbán de dañar la unidad del bloque e ir en contra de los tratados por viajar por sorpresa a Moscú para verse con el presidente ruso, Vladimir Putin, sin coordinación con le resto de líderes europeos, en un análisis que también respaldan los servicios jurídicos del Consejo.

