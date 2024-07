El nuevo Barça de Flick se medirá al Mónaco en el Trofeu Joan Gamper

El AS Mónaco de la Ligue 1 francesa será el rival del FC Barcelona en la 59ª edición del Trofeu Joan Gamper, que servirá como presentación del nuevo Barça de Hansi Flick y que se disputará en el Estadi Olímpic Lluís Companys el 12 de agosto a las 20.00 horas. "Los 'Rouge et Blanc' abrirán la temporada de los blaugrana como locales en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en un partido que tendrá lugar el 12 de agosto a las 20 horas y que también será retransmitido en directo a través de Barça One", anunció el club blaugrana. El equipo monegasco es el actual subcampeón de la Ligue 1 y se convertirá en el último rival de la pretemporada para los 'culers' antes del inicio de la competición oficial, en Valencia, el 17 de agosto, después de haber disputado también tres partidos amistosos en Estados Unidos. Será la primera participación del Mónaco en el Gamper, el ya histórico trofeo veraniego del FC Barcelona, y la quinta de un equipo de la liga francesa masculina (el Montpellier jugó la edición femenina en el 2022), después del Nantes el 1966 en el Gamper inaugural, el Sochaux en 1989, el Olympique de Marsella en 1991 y el Girondins de Burdeos en 1993. Hansi Flick vivirá su primer Gamper y se medirá en él a un Adi Hütter, en su segunda campaña en Mónaco, con el que se ha enfrentado en cuatro ocasiones y con tres victorias para el ahora técnico blaugrana, en duelos entre el Bayern de Múnich y el Eintracht de Frankfurt. Será el cuarto Trofeu Joan Gamper en Montjuïc, después de las ediciones de 1990, 1996 y la de la temporada pasada. Este año, el trofeo tendrá una significación especial por ser la presentación del equipo ante la afición en el año en que el club cumplirá su 125 aniversario.

Compartir nota: Guardar Nuevo