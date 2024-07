Ángel Cristo reacciona ante la demanda por robo y otros delitos interpuesta por su madre, Bárbara Rey

En los últimos meses, Bárbara Rey ha dedicado su tiempo a cuidar su salud mental, especialmente después de que su hijo, Ángel Cristo, diera una reveladora entrevista en noviembre, describiendo las difíciles experiencias vividas junto a su familia. Estas declaraciones no fueron bien recibidas por la actriz, quien ha decidido emprender acciones legales contra él. A lo largo de estas semanas, la vedette y su equipo de abogados han elaborado un extenso documento de 180 páginas en el que acusan a su hijo de varios delitos, entre ellos, robo, intromisión en su intimidad, violación de su derecho al honor, revelación de secretos, calumnias e injurias. Por su parte, Ángel ha optado por no hacer comentarios sobre la demanda interpuesta por su madre. En una breve declaración, mencionó: "Voy a recoger a mi hija y no llego", dejando claro que prefiere mantener silencio y continuar con su vida cotidiana. Además, hemos podido observar que el hijo de la actriz mantiene a su pareja, Ana Herminia, muy presente en su día a día, incluso cuando está conduciendo. En el retrovisor de su coche cuelga una foto de su futura mujer, permitiéndole tenerla siempre a la vista.

Compartir nota: Guardar Nuevo