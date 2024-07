Los Nets de Jordi Fernández, encuadrados con Knicks, Magic, 76ers y Hornets en su grupo de la NBA Cup

Los Brooklyn Nets, que a partir de la próxima temporada estarán entrenados por el español Jordi Fernández, han quedado encuadrados este sábado --de madrugada en España-- con los New York Knicks, los Orlando Magic, los Philadelphia 76ers y los Charlotte Hornets en el Grupo A de la Conferencia Este de la Emirates NBA Cup. Así lo indicó la NBA en su página web y redes sociales, tras haber sorteado la composición de los seis grupos con los 30 equipos de la liga. Esta competición copera, estrenada el año pasado bajo el nombre de Torneo Intratemporada (In-Season Tournament, en inglés), ha cambiado su denominación para 2024 gracias al patrocinio de la aerolínea Emirates. Las 30 franquicias conformaron grupos de cinco miembros dentro de cada conferencia, en función del registro de victorias y derrotas logrado en la temporada regular 2023/24. A partir del 12 de noviembre y hasta el 3 de diciembre, cada equipo jugará cuatro partidos de la fase de grupos en las llamadas 'Noches de Copa. Será un solo partido ante cada rival de su grupo, siendo dos partidos en casa y dos a domicilio. A raíz del sorteo, la Conferencia Oeste contará en su Grupo A con Minnesota Timberwolves, Los Angeles Clippers, Sacramento Kings, Houston Rockets y Portland Trail Blazers; en su Grupo B, con Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Utah Jazz y San Antonio Spurs; y en su Grupo C, con Denver Nuggets, Dallas Mavericks, New Orleans Pelicans, Golden State Warriors y Memphis Grizzlies. Mientras, la Conferencia Este contará en su Grupo A con los pupilos de Jordi Fernández y sus citados adversarios; en el Grupo B estarán Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Miami Heat, Toronto Raptors y Detroit Pistons; y en el Grupo C se enfrentarán Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls, Atlanta Hawks y Washington Wizards. Avanzarán a las rondas eliminatorias ocho equipos, a razón de: seis campeones de grupo junto al mejor subcampeón de cada conferencia. A partir de ahí se disputarán los cuartos de final a partido único, en la cancha de quien consiga un mejor ranking en la fase de grupos previa. Los vencedores de cuartos de final accederán a la Final Four por el título, segundo en la historia de este torneo, que tendrá lugar del 14 al 17 de diciembre en Las Vegas (Nevada). El que gane este cuadrangular sobre la pista del T-Mobile Arena conquistará el trofeo e inscribirá su nombre en el palmarés junto al de Los Angeles Lakers, ganadores en 2023.

