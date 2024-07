Barbora Krejcikova vence a la respondona Jasmine Paolini y conquista el título femenino

La tenista checa Barbora Krejcikova ha conquistado este sábado el torneo de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre hierba en Londres (Reino Unido), gracias a su victoria por 6-2, 2-6 y 6-4 frente a la italiana Jasmine Paolini, merced a una final de altibajos y que ha durado una hora y 58 minutos. En la Pista Central del All England Lawn Tennis and Croquet Club, la checa se proclamó campeona por segunda vez de un 'grande' en el cuadro individual, ya que en su palmarés figura desde 2021 el título de Roland Garros. Además, tanto en el cuadro femenino de dobles como en dobles mixtos, Krejcikova colecciona varios entorchados de 'Grand Slam'. La jugadora de Brno empezó inspirada con su 'drive' y lo plasmó en un 'break' en el juego inaugural, abrochado con una fuerte derecha cruzada y que castigó los nervios de su rival en el arranque del duelo. Acto seguido, Krejcikova consolidó en blanco esa rotura y luego apretó de nuevo el servicio de Paolini, que salvó dos bolas de quiebre (2-1). Había sido durante un juego muy largo, pero que apenas hizo mella en el rendimiento de Krejcikova. Sin problemas al saque, la centroeuropea mostró solidez para poner el 3-1 y en el quinto juego logró el 'break', apoyada en varios buenos reveses. No fue así en el caso de la italiana, que estrelló contra la red un revés deficiente para encajar ese quiebre. Aceleró entonces la tenista de Brno para llevarse el primer set en 35 minutos, aunque la historia cambió por completo al inicio de la segunda manga. Contando con el favor del público, Paolini pasó por vestuarios para concentrarse en buscar la remontada, algo que evidenció apuntándose el primer juego y situándose 15-40 con servicio rival en el segundo. En la red dejó Krejcikova dos golpes seguidos y que aparentemente no eran difíciles, facilitando que la jugadora de Castelnuovo di Garfagnana consolidase su ventaja (0-2) mientras en el cielo se disipaba cualquier atisbo de nubes. En el juego siguiente, un grito que se escuchó en las gradas enfadó a la checa, pues el luminoso reflejaba un goloso 40-40. Pese a sus quejas, poco más logró aparte de una reprimenda al público por parte de la jueza de silla. Paolini gozaba del ánimo y del calor de la mayoría de aficionados, lo cual la envalentonó para seguir dominando el marcador por 2-4, mostrarse incisiva al resto, exhibir al saque su mejoría y dar otro zarpazo restando, hasta cerrar el set en 36 minutos. La batalla se había igualado en casi todo y ambas lo manifestaron al ganar en blanco sus respectivos juegos iniciales del tercer set. En el tercer juego no lo tuvo tan sencillo la jugadora transalpina, pero la inquietud del 40-30 no pasó a mayores. Después enlazaron otros tres juegos con fortaleza al servicio (3-3) y la tensión crecía a cada rato. Fue ahí cuando ocurrió el punto de inflexión, con Paolini al saque. Salvó un 30-40 en contra, pero en el 40-Ventaja flojeó tras una consulta adversa al ojo de halcón y cometió una doble falta que podía ser letal. Krejcikova afianzó ese 'break' de imediato y en blanco (5-3), activando la cuenta atrás hacia su primer título individual en Wimbledon. La respondona Paolini sumó el 5-4 al marcador y fio su supervivencia a los nervios de su oponente y a golpes duros de 'drive' de lado a lado. De hecho, llegó a tener dos opciones de quiebre, pero la de Brno calmó sus saques a tiempo y se soltó, primero con una derecha cruzada a la línea y luego con un 'ace' que finalmente le puso en bandeja el éxito.

