Reino Unido excarcelará a presos por delitos no violentos que hayan cumplido el 40 por ciento de su condena

La ministra de Justicia de Reino Unido, Shabana Mahmood, ha anunciado este viernes la próxima excarcelación de presos por delitos no violentos que hayan cumplido el 40 por ciento de su sentencia dado el estado de superpoblación en las cárceles del país. Mahmood ha esgrimido que la decisión tiene lugar ante la "amenaza de colapso del sistema de justicia penal" y la "total destrucción de la ley y el orden". Según declaraciones recogidas por el 'London Evening Standard', ahora mismo quedan 700 celdas libres en las cárceles masculinas y, en términos generales, las prisiones están operando aproximadamente al 99 por ciento de su capacidad. Los presos en Inglaterra y Gales ya salen ahora de la cárcel cuando han cumplido la mitad de su sentencia pero este plazo quedará acortado a partir de septiembre, lo que implica la puesta en libertad de 5.500 presos, según estimaciones de la Asociación de Oficiales Penitenciarios recogidas por Sky News. Esta reducción no se aplicará a los presos que hayan cometido delitos violentos que impliquen condenas de cuatro años de cárcel o más. Tampoco se aplicará a los culpables de violencia machista. Además, los presos excarcelados por esta medida de gracia seguirán estrictamente vigilados con equipos de posicionamiento geográfico y toques de queda como parte de lo que la ministra describió de todas formas como "una medida de emergencia" y "no un cambio permanente".

Compartir nota: Guardar Nuevo