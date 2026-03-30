Cuerpo asegura que se están revisando ahora las previsiones macro sobre las que se asentarán los PGE

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, planteó que la revisión de las proyecciones de ingresos y gastos del Estado resulta esencial para la elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), en un contexto marcado tanto por la situación de conflicto en Irán como por el efecto de las medidas anticrisis. De acuerdo con declaraciones realizadas en la cadena SER y recogidas por Europa Press, Cuerpo confirmó que el Ejecutivo se encuentra actualmente en pleno proceso de actualización y repaso de las previsiones macroeconómicas en las que se basarán dichas cuentas públicas.

Según informó Europa Press, el ministro remarcó que este proceso de revisión tiene en cuenta la reciente modificación de las previsiones económicas por parte de organismos como el Banco de España, que el viernes anterior ajustó su estimación de crecimiento para el año 2026, incrementándola del 2,2% al 2,3%. Además del avance en la previsión de crecimiento, el Banco de España también revisó al alza sus pronósticos sobre la evolución de los precios durante el mismo periodo, lo que incide directamente en el marco macroeconómico sobre el que se fundamentarán los próximos presupuestos estatales.

Cuerpo explicó que el escenario actual demanda una actualización continua de las variables macroeconómicas, no solo por el impacto directo de la guerra en Irán en la economía global, sino también por los efectos de las medidas implementadas por el Gobierno para mitigar las consecuencias de distintas crisis recientes. El ministro señaló que estas variables determinan la planificación de los ingresos públicos y el volumen de gasto que podrá contemplarse en los presupuestos.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el titular de Economía subrayó la importancia de disponer de un cuadro macroeconómico preciso y actualizado, ya que permite anticipar de qué manera evolucionarán tanto los ingresos públicos como las partidas de gasto del Estado. El proceso actual, según detalló Cuerpo, se centra precisamente en esa labor de repasar y ajustar las predicciones que formarán la base de los próximos PGE de 2026, una tarea que el Ejecutivo considera prioritaria en el contexto internacional y nacional actual.

Las declaraciones de Carlos Cuerpo, transmitidas por la cadena SER y recogidas por Europa Press, dejan claro que la intención del Gobierno es asegurar la solidez de las cuentas públicas a partir de estimaciones rigurosas, considerando tanto el crecimiento económico estimado como la actualización de las previsiones sobre la evolución de los precios, factores que resultan claves para el diseño de las nuevas cuentas estatales. Cuerpo reiteró el compromiso del Ejecutivo con la presentación de los presupuestos y explicó que la actual revisión de las variables y previsiones permitirá estructurarlos adecuadamente, tomando en cuenta el cambiante entorno global y el panorama generado por las medidas anticrisis.

El ministro destacó que el ejercicio de actualización no solo se refiere a una revisión técnica, sino que responde a la necesidad de adaptar la política fiscal a los nuevos escenarios económicos suscitados por la coyuntura internacional. Según consignó Europa Press, la intervención de Cuerpo se produjo en un momento en el que distintas instituciones han procedido sucesivamente a modificar sus propias proyecciones económicas, reforzando así la relevancia de que las cuentas públicas se basen en información alineada con las tendencias actuales.

A lo largo de su comparecencia, Cuerpo insistió en que el proceso de actualización requiere la revisión integral tanto de las previsiones de ingresos como de gastos del Estado. Hizo hincapié en que estas estimaciones han de soportar la construcción del presupuesto, de modo que los recursos previstos y las partidas asignadas reflejen fielmente la realidad económica y las previsiones de evolución a medio plazo. El medio Europa Press detalló que el ministro recalcó el carácter prioritario de este proceso, ya que permitirá preparar unos presupuestos que respondan a los desafíos actuales, tanto por las consecuencias de la guerra en Irán como por la necesidad de mantener las medidas de apoyo a la economía y a los sectores más afectados por la coyuntura reciente.

Las declaraciones ofrecidas y recogidas por Europa Press reflejan que el Ejecutivo mantiene abiertos los mecanismos de revisión y flexibilidad en su planificación económica, a la espera de que la evolución de los distintos factores analizados permita fijar con precisión las bases de las nuevas cuentas públicas.