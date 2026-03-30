Rusia expulsa a un diplomático de la Embajada de Reino Unido acusado de espionaje

La Inteligencia rusa advirtió a la población sobre las posibles consecuencias jurídicas derivadas de entablar contacto con representantes británicos fuera de canales oficiales, al tiempo que solicitó evitar encuentros informales que no cuenten con la autorización del Ministerio de Exteriores. Según informó el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), estas recomendaciones se emiten tras el descubrimiento de que un diplomático británico buscaba información estratégica a través de reuniones informales con expertos locales, lo que llevó a la expulsión de dicho funcionario.

El FSB comunicó que Johann Janse van Rensburg, alto cargo de la Embajada de Reino Unido en Moscú, deberá abandonar el país en un plazo de dos semanas luego de resultar implicado en actividades que la inteligencia rusa calificó como actividades de espionaje, según publicó el medio encargado de la noticia. Las autoridades indicaron que esta actuación se enmarca en una operación de Contrainteligencia que, según el FSB, permitió sacar a la luz acciones encubiertas en el seno de la representación diplomática británica.

Tal como detalló el FSB, Van Rensburg habría intentado obtener información sensible relacionada con temas económicos de interés para Rusia. El método señalado involucraba reuniones sin carácter oficial con diversos expertos rusos, estrategia que, de acuerdo con las agencias de seguridad, fue considerada una amenaza para la seguridad nacional del Estado ruso.

El organismo ruso declaró, mediante un comunicado citado por el medio que reportó el hecho, que las operaciones atribuidas al diplomático consistían en una búsqueda sistemática de datos estratégicos, con la presunta intención de emplear estos datos en beneficio de Reino Unido. El texto difundido por el FSB afirmó que se encontraron pruebas suficientes para sostener que la conducta del funcionario ponía en riesgo la integridad de la información nacional.

Según publicó el mismo organismo, Van Rensburg habría ingresado a territorio ruso entregando “información falsa”, práctica que las autoridades vincularon con intentos de ocultar la naturaleza real de sus funciones y tareas dentro y fuera de la Embajada británica.

Adicionalmente, la Inteligencia rusa instó a los ciudadanos de su país a no participar en reuniones con personal diplomático británico en entornos no controlados oficialmente. El FSB recalcó que este tipo de encuentros pueden derivar en consecuencias penales, dado el contexto de espionaje detectado en la investigación, según consignaron las fuentes oficiales en el comunicado.

El plazo otorgado para que el diplomático abandone Rusia es de dos semanas, medida habitual en estos casos de expulsión diplomática. El caso se suma a una serie de incidentes recientes entre Moscú y gobiernos occidentales en el ámbito de la inteligencia y la actividad diplomática, aunque el FSB no emitió comentarios sobre futuras acciones o posibles repercusiones diplomáticas tras esta expulsión.

Las autoridades rusas no divulgaban detalles adicionales sobre la identidad de los expertos rusos contactados ni sobre la naturaleza concreta de la información que habría sido objeto de interés por parte de Van Rensburg. La Embajada de Reino Unido tampoco ofrecía declaraciones en el momento de la publicación original, según detalló el medio que reportó el operativo y sus consecuencias inmediatas.

El comunicado del FSB reiteró la gravedad de los hechos desde la perspectiva de seguridad interna e insistió en que la vigilancia sobre los contactos diplomáticos no organizados en canales oficiales continuará siendo prioritaria para las agencias de inteligencia rusas. Como ha ocurrido en ocasiones previas, la expulsión de personal diplomático suele generar un aumento de tensión entre los países implicados, pero hasta la información disponible en la publicación del medio consultado, no se confirmaban represalias concretas o respuestas formales por parte de Reino Unido.