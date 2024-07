Los ritmos urbanos de la pamplonesa Safu y la cumbia de Son Rompe Pera cierran los conciertos de Compañía

La plaza de la Compañía ofrece los últimos conciertos de música local e internacional este sábado en la doble cita habitual. A las 20 horas, la cantante y bailarina pamplonesa-cubana Safu mostrará su espectáculo "con una estética sorprendente y muy cuidada", para dar paso, ya por la noche, tras el disparo de los fuegos artificiales, a los mexicanos Son Rompe Pera, una banda que da protagonismo a la marimba en sus cumbias "contundentes, progresistas e implacables con infusión de punk". La artista multidisciplinar Sandra Fuente – Safu se inició como bailarina y ha trabajado con artistas como Becky G o Recycled J, antes de dar el salto a la música, en 2021. Como cantante, la pamplonesa muestra su creatividad combinando aspectos más íntimos con ritmos potentes. La estética es algo muy cuidado y que define al completo quién es Safu: las cejas muy finas, pestañas XXL, labio perfilado y pelucas están presentes en su día a día. "Le gusta jugar con una faceta más masculina, verse con chándales oversize y deportivas de muelles, pero también explora un lado mucho más femenino y sensual. El baile y su escena está íntimamente ligado a la artista por su pasado como bailarina profesional de danza urbana", destaca en una nota el Ayuntamiento de Pamplona. Las producciones de Safu se caracterizan por un sonido muy personal, con claras influencias de la música urbana en general, incluyendo rítmos de trap, drill y reggaeton, sin olvidarse de sus raíces afrolatinas. Estas raíces se caracterizan por visuales muy potentes, en los que combina su faceta de coreógrafa y bailarina. Tras participar en 'Fama A Bailar' en 2019 y aparecer en videoclips de la talla de C. Tangana, Aron Piper o Rels B, la pamplonesa de raíces cubanas no ha parado de crecer. En un breve periodo de tiempo, Safu ha conseguido sumar más de 200.000 reproducciones en Spotify, y pisar el escenario en numerosas ocasiones, además de haber colaborado con marcas como Foot Locker, Mugler, Netflix o GOI. Desde su inicio como cantante, Safu ha conseguido estar presente en medios como Metal Mag o Vanidad, y actuar en eventos como Fuego Razzmatazz, OnFire Party, Madrid Switch On, o las fiestas de Megastar. SON ROMPE PERA El grupo de los hermanos Gama se caracteriza por su uso de la marimba, instrumento que se ha hecho inseparable de su cumbias "contundentes, progresistas e implacables con infusión del punk". Con dos discos aclamados por la crítica y cientos de conciertos en algunos de los escenarios más prestigiosos, la banda mexicana "demuestra que no tiene límites en cuanto a dónde pueden llevar el género, defendiendo con vehemencia el hecho de que las tradiciones deben ser honradas, rotas y reconstruidas". Son Rompe Pera han acuñado el género global ‘cumbia punk’, impregnado de tonos "de profunda rebelión". Los hermanos Gama comenzaron a tocar la marimba desde niños, junto a su padre, el marimbero profesional Batuco, para generar ingresos y ya de adolescentes pertenecieron a bandas de punk y psychobilly, hasta crear su propio punk, con giros en canciones tradicionales de cumbia. Formado en 2017, Son Rompe Pera penetró en la potente escena cumbiera como el dúo marimbero de los hermanos Jesús Ángel y Alan Gama (Kacho y Mongo). Han realizado giras por México y Estados Unidos y ahora por Europa.

Compartir nota: Guardar Nuevo