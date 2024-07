Los fiscales acusan a Baldwin de violar las reglas de seguridad en el tiroteo durante un rodaje

El actor estadounidense Alec Baldwin ha sido acusado de violar las reglas de seguridad durante el rodaje de la película 'Rust' en cuyo set, hace ahora casi tres años, sostuvo un arma que disparó munición real y murió la directora de fotografía, Haylna Hutchins. La fiscal Erlinda Johnson se ha centrado en el comportamiento imprudente de Baldwin, diciendo que violó las "reglas fundamentales de seguridad de las armas de fuego" al apuntar con un arma a una personas y apretar el gatillo. También ha dicho que las pruebas demostrarán que el arma estaba en "perfecto estado" y no funcionó mal. "Cuando alguien juega a hacer creer con una pistola de verdad en un lugar de trabajo real, y mientras juega a hacer creer con esa pistola viola las reglas fundamentales de seguridad de las armas de fuego, se pone en peligro la vida de las personas y alguien podría morir", ha declarado, según ha recogido la cadena de televisión estadounidense CNN. Por el contrario, la defensa ha culpado al armero de la película y al asistente de dirección, encargados conjuntamente de la seguridad de las armas de fuego en el set, por permitir que hubiera una bala real dentro del arma y no estuviera asegurada antes de la llegada del actor. "Fue una tragedia indescriptible, pero Alec Baldwin no cometió ningún delito. Era un actor que actuaba, que interpretaba el papel de Harlan Rust. Un actor que interpreta a un personaje puede hacer cosas que son letales", ha manifestado el abogado Alex Spiro. Baldwin se ha declarado inocente de un delito grave de homicidio involuntario en relación con la muerte de Hutchins. En caso de que sea declarado culpable, podría enfrentarse a una pena de hasta 18 meses de prisión. El actor disparó por accidente a la directora de fotografía durante la grabación de una escena y con un arma que debía ser de fogueo pero que, por motivos desconocidos, estaba cargada. Tanto Baldwin como la armera, Hannah Gutierrez-Reed, fueron acusados formalmente de homicidio involuntario. Hutchins, de 42 años, falleció por las graves heridas a consecuencia del disparo mientras era trasladada en helicóptero al University of New Mexico Hospital de Albuquerque. Además, también resultó herido el director de la película, Joel Souza, quien estuvo ingresado en estado grave en el hospital de Santa Fe.

