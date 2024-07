Gareth Southgate: "España ha sido el mejor equipo del torneo, lo primero será quitarle el balón"

El seleccionador de Inglaterra, Gareth Southgate, se mostró "orgulloso" del partido de su equipo ante Países Bajos este miércoles y de llevar a los 'Tres Leones' a su primera gran final lejos de casa, donde se medirán a una España que "ha sido el mejor equipo" de la Eurocopa 2024 de Alemania. "Estoy inmensamente orgulloso de poder llevar a Inglaterra a una primera gran final en el extranjero. Ahora queremos ganarle a una selección de España que ha sido la mejor del torneo. Será difícil", dijo en rueda de prensa después del 1-2 a la 'Oranje'. Un gol de Ollie Watkins sobre la bocina mandó a Inglaterra a la final del domingo en Berlín, después de dominar a su rival, con sorpresa incluso para su seleccionador por la posesión de balón. "No creo que mereciéramos estar por detrás esta noche. Estuvimos excelentes con el balón. Estaba muy satisfecho con la calidad del juego de mi equipo. No estoy seguro de que Inglaterra nunca antes haya tenido el 60% de posesión contra Holanda", afirmó. En cuanto a la final contra España, el técnico inglés fue preguntado si apostará también por tener el balón. "Primero tenemos que quitárselo a España. Presionan muy bien, así que tendremos que ser excepcionales con el balón y tendremos que ser excepcionales sin él. Pero es una final, es lo que puedes esperar", apuntó. Por otro lado, Southgate se refirió al aprendizaje tras la final perdida hace tres años en Wembley, en la anterior Eurocopa. "Cuando acepté este trabajo, llevaba dos años como entrenador de la Premier League. Ahora tengo más de 100 partidos internacionales y he aprendido mucho. De cada experiencia que vives, aprendes. La última final fue nuestra primera final de la EURO. No lo hicimos del todo bien, pero esta vez intentaremos ser mejores", afirmó.

