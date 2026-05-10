Recuperados los cuerpos sin vida de los tres montañistas fallecidos en la erupción del volcán 'Dukono'

Los equipos de rescate indonesios han conseguido recuperar este domingo los cuerpos sin vida de los tres montañistas fallecidos por la erupción del volcán 'Dukono', en el este del país, tras dos días de complejas operaciones.

Las víctimas son dos ciudadanos de Singapur y una mujer indonesia fallecidos tras la erupción el viernes. Sus cuerpos sin vida permanecían cerca de la cima del volcán.

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Los otros 15 montañistas afectados han conseguido bajar del volcán con ayuda de los equipos de rescate y están recibiendo atención médica por heridas leves. Son, según el recuento oficial recogido por la agencia oficial de noticias indonesia Antara, siete ciudadanos singapurenses (dos hombres y cinco mujeres) y ocho ciudadanos indonesios (seis hombres y dos mujeres).

El jefe de los servicios de rescate en la provincia de Maluku, Iwan Ramdan, ha confirmado el éxito de la operación para recuperar los cuerpos, que ha contado con la participación de más de 100 rescatistas, policías, voluntarios y miitares, aprovechando que las erupciones han disminuido en intensidad.

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El jefe de Policía de la provincia de Halmahera Norte, Erlichson Pasaribu, ha querido recordar a la cadena Kompas TV que el volcán llevaba desde marzo bajo el nivel 2 de alerta, lo que significa que su ascenso estaba terminantemente prohibido.