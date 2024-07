El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso saldrá de la cárcel después de que una jueza le concediese la libertad

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) de Colombia ha confirmado que el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso quedará en libertad y saldrá de la cárcel de La Picota, ubicada en Bogotá, después de que una jueza colombiana le concediese la libertad condicional en marzo. "Luego de decisiones judiciales del pasado viernes frente a la libertad de Salvatore Mancuso, la dirección del Inpec dispone de un equipo jurídico con el fin de acatar la decisión judicial, pero de revisar otros procesos pendientes", ha indicado el teniente coronel Rolando Ramírez Sanabria. En este sentido, ha explicado que tras mantener comunicación con las autoridades judiciales, la cárcel La Picota ha confirmado "que no hay requerimientos pendientes". "El señor Salvatore Mancuso quedará en libertad", ha zanjado. Una vez en libertad, Mancuso viajará a Medellín, desde donde ejercerá sus labores como gestor de paz bajo el mandato del presidente de Colombia, Gustavo Petro, un cargo cuestionado por el Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, ha recogido el diario colombiano 'El Tiempo'. Según la orden judicial decretada en marzo, Mancuso no podrá transitar libremente por varios departamentos como Córdoba, Bolívar, Sucre y municipios de Urabá, en los que desarrolló su actividad criminal como jefe de las AUC. La jueza de ejecución de sentencias de Justicia y Paz ratificó la orden de libertad concedida el pasado 4 de marzo por la jueza de Ejecución de Sentencias de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, Luz Amparo Zamora, contradiciendo así a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que denegó hasta dos peticiones para su liberación. Mancuso, quien sirvió de "bisagra" entre los grupos armados y las fuerzas del Estado entre 1989 y 2004, llegó a Colombia procedente de Estados Unidos --donde cumplía una pena de prisión por narcotráfico--, tras aceptar el cargo de gestor de paz a cambio de colaborar con las autoridades. Conocido como 'Triple Cero' durante su pasado armado, Mancuso fue condenado a 40 años de cárcel por la masacre de El Aro, aunque no llegó a cumplir esta pena por sumarse al mecanismo Ley de Justicia y Paz promovido por el expresidente Álvaro Uribe para desmovilizar a paramilitares.

